Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

Обновлен сканер безопасности PT BlackBox 3.0: расширены возможности сканирования и повышена производительность

Компания Positive Technologies выпустила обновление PT BlackBox — динамического анализатора защищенности веб-приложений. С новой версией сканер переведен на контейнерную архитектуру под управлением Kubernetes, что позволит эффективно внедрять PT BlackBox в компаниях любого размера и адаптировать систему к различным типам нагрузки. Этот шаг потребовал изменить процесс установки — автоматическое обновление с версии 2.8 на 3.0 недоступно. Для начала работы с версией 3.0 пользователям необходимо установить сканер заново и, если необходимо, обратиться c разработанным сценарием миграции данных.

Обновленная архитектура продукта не только обеспечила стабильность и прирост скорости сканирования, но и позволила расширить поддержку форматов OpenAPI за счет добавления возможности работать с удаленными ссылками в формате YAML.

«Одним из ключевых достижений PT BlackBox 3.0 стала поддержка HAR-файлов, которые необходимы для более глубокого анализа сложных веб-приложений, особенно одностраничных (SPA). С помощью таких файлов можно изучать сетевые запросы и ответы, динамически загружаемые ресурсы и взаимодействия, что делает сканирование более удобным и точным. Уже сейчас нашим продуктом пользуется более 400 команд по всей России, и с каждым обновлением мы продолжаем вкладывать в него экспертизу и технологии, чтобы помогать разработчикам создавать более защищенные веб-приложения», — сказал Сергей Синяков, руководитель продукта PT BlackBox.

Важным улучшением стала новая платформа аутентификации пользователей с поддержкой единого входа (SSO) по протоколу OpenID, что сделало управление доступом удобнее.

Ряд обновлений коснулся и функциональных возможностей сканирования. Так, в новой версии расширены области анализа: теперь PT BlackBox проверяет все уровни домена, включая поддомены, папки и пути. Кроме того, полностью переработан тип проверки «Внедрение SQL-кода на основе ошибок». Анализатор имитирует атаку, которая позволяет обнаруживать уязвимости веб-приложения, приводящие к утечке важной информации из базы данных.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Новое решение в e-commerce: как искусственный интеллект и серверные мощности меняют игру?

«Ростелеком» призвал абонентов срочно сменить пароли. В Сеть утекли сотни тысяч телефонов и почтовых адресов

Интервью «Базальт СПО» и ICL Services: Автоматизация бизнес-процессов — это серьезный тренд

В репозитории Python найден вредонос, ворующий токены авторизации в Discord

Вячеслав Касимов, МКБ: Чрезмерная надежда на превентивные меры не менее вредна, чем фокусирование исключительно на реагировании

Испорченные архивы ZIP позволяют протаскивать вредоносы сквозь почтовые фильтры

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще