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Тренажеры «Лаборатории Касперского» для проекта «Урок цифры» за первую неделю прошли 2 млн раз

В этом учебном году «Урок цифры» от «Лаборатории Касперского» проходит в российских школах с 13 января по 2 февраля 2025 г. Всероссийский проект «Урок цифры» ежегодно реализуют Минпросвещения России, Минцифры России и АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ведущими технологическими компаниями в поддержку реализации нацпроекта «Экономика данных», а также национальной цели «Технологическое лидерство». Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского»

В рамках интерактивных заданий-тренажеров по теме «Кибербезопасность и искусственный интеллект» школьники учатся азам безопасного применения нейросетей, получают представление о том, как технологии машинного обучения помогают специалистам по кибербезопасности в их работе, а также узнают, как кибермошенники используют возможности подобных решений. За первую неделю тренажеры прошли уже 2 млн раз.

Задания урока различаются для учеников младших, средних и старших классов. По сюжету герои оказываются в различных ситуациях, где их безопасности в интернете что-то угрожает. Школьники 1-4 классов тренируются создавать простые запросы при работе с ИИ, ученики 5-9 классов узнают, как обучаются алгоритмы ИИ, а старшеклассники учатся работать с чат-ботами на основе ИИ. Урок позволяет развивать навыки критического мышления, креативность и повышать цифровую грамотность.

«Мы рады видеть огромный интерес к теме нашего нового урока и в доступной форме делиться с детьми знаниями, которые накопили за годы использования технологий машинного обучения в своей работе. Особое внимание при подготовке урока мы уделили вопросам рисков, связанных с применением ИИ, потому что считаем важным научить детей взвешивать все стороны применения новых технологий, с осторожностью относиться к ним и видеть подводные камни», — сказал Андрей Сиденко, руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности.

«Ранняя профориентация школьников в теме кибербезопасности приобретает особую актуальность. В условиях растущих киберугроз защита информации является одной из важнейших задач для бизнеса и государства, так как данные играют ключевую роль в работе компаний и жизни людей. Проект «Урок цифры», подготовленный «Лабораторией Касперского», помогает ребятам лучше понять, какие возможности открываются перед ними в сфере ИТ и кибербезопасности, а также способствует развитию необходимых навыков и компетенций. За несколько дней более 1 млн школьников со всей России приняли участие в Уроке. Мы уверены, что материалы интересны и родителям, и педагогам, поэтому до 2 февраля приглашаем всех желающих пройти тренажеры», — отметила Юлия Горячкина, директор направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика».

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