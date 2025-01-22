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Состоялся релиз ПО Timex 24.4: поддержка IPv6, интеграция с ключницами LoxTop и KeyGuard

Состоялся релиз модульного программного продукта Timex 24.4 для управления интегрированной системой безопасности. Реализована интеграция с электронными системами хранения ключей LoxTop и KeyGuard, поддержка современного протокола IPv6 для контроллеров Smartec SP-NC441BP нового поколения и расширена информация в уведомлениях Timex SDK. В новой версии продукта значительно увеличена скорость работы приложений и сервисов, появилась возможность поиска и добавления операторов Active Directory напрямую через Timex, больше настроек ячейки мониторинга «Тревога» и др.

Интеграция с электронными ключницами LoxTop и KeyGuard предусматривает возможность добавления в систему Timex 20 и более ключниц и единый интерфейс для удобной настройки уровней доступа к ключам, как для одной, так для нескольких ключниц. Кроме того, интегрированная система безопасности на базе ПО Timex 24.4 позволяет выполнять мониторинг текущего статуса ключей, обеспечивает отображение событий системы (взятие/возврат ключей) в режиме реального времени, получение информации о позиции ключа в ключнице и построение отчетов. Для ключниц KeyGuard дополнительно можно настроить период времени разблокировки ключа, время включения сигнала тревоги, напряжение аккумулятора и т.д.

Поддержка протокола IPv6 в Timex 24.4 позволяет реализовать все возможности контроллеров Smartec SP-NC441BP нового поколения, благодаря более широкому адресному пространству, увеличенной скорости соединения, повышенной степени безопасности и упрощенному администрированию сети, по сравнению с ранее используемым IPv4. Контроллер SP-NC441BP предназначен для построения сетевой системы контроля доступа (СКУД) в составе интегрированной системы безопасности Timex или Smartec Security Platform, имеет 2 Ethernet порта, работающих в режиме повторителя, свободно программируемые входы/выходы и поддерживает Wiegand/OSDP считыватели.

Добавлена расширенная информация в уведомлениях Timex SDK: теперь программный модуль позволяет мгновенно получать более подробную информацию о событиях в системе безопасности, включая данные о времени, устройстве и сотруднике, связанными с определенным событием. Вместе с тем, обновленная интегрированная система безопасности Timex 24.4 отличается увеличенной скоростью работы приложений и сервисов, предоставленной возможность поиска и добавления операторов Active Directory напрямую через Timex, расширенными настройками ячейки мониторинга «Тревога» и другими возможностями.

Обновленная интегрированная система безопасности Timex 24.4 уже доступна для скачивания.

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