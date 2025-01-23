«Информзащита»: более 70% образовательных организаций столкнулись с кибератаками в 2024 году

74% образовательных учреждений, среди которых школы, колледжи и вузы, столкнулись как минимум с одним инцидентом информационной безопасности в 2024 г. Эксперты «Информзащиты» связывают интерес хакеров с большим объемом персональных данных, которые хранят организации в сфере образования, их низким уровнем защищенности и постоянным процессом цифровизации.

Среди главных угроз, с которыми сталкиваются учебные организации, – сливы персональных данных (затронули 60% учреждений), фишинговые атаки (46%) и инциденты с применением вредоносного ПО (35%). Общая сумма более 100%, так как в рамках одной атаки злоумышленники могут применять разные технологии.

«Еще несколько лет назад школы и вузы не были среди целей большинства хакеров, так как среди преступников доминировало стремление получить прямую финансовую выгоду, чего сложно добиться от учреждений в сфере образования. Сейчас же они, например, крадут персональные данные для дальнейшего шантажа или получают идентификационные данные для доступа к информационным системам организаций и личным кабинетам учеников», – сказал эксперт-киберкиминалист центра мониторинга и противодействия кибератакам IZ:SOC «Информзащиты» Шамиль Чич.

Наибольший интерес среди организаций образования у злоумышленников вызывают высшие учебные заведения, среди всех атакованных на них пришлось 57% атак. Далее идут учреждения среднего профессионального образования (23%) и школы (20%). Повышенное внимание хакеров к вузам объясняется большим объемом данных, которые они хранят, а также возможностью получить больше финансовой выгоды.

«Через один вуз проходит гораздо больше людей, чем через школу. И данные об этих людях хранятся долгое время после их выпуска. Поэтому злоумышленникам выгоднее взломать базы данных университета, нежели школы. С другой стороны, вузы обычно защищены лучше, так как руководство понимает ценность хранимой информации, а их финансовые и административные возможности шире», – отметил Чич.

Специалисты «Информзащиты» считают, что в 2025 г. число атак на сферу образования будет расти. В фокусе внимания хакеров, по мнению экспертов, будут также медицинская отрасль и культурно-досуговые организации, которые ранее, как и образование, лишь изредка становились целями злоумышленников.

«Играют роль большие объемы ценных данных, цифровизация, которая позволяет получить доступ к этим данным при взломе, относительно низкий уровень защищенности. Отдельную роль играет и сложившаяся тенденция на общее расширение спектра целей для хакерских атак. Сегодня любая организация может быть атакована в любой момент», – отметил эксперт-киберкриминалист.