Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

«Информзащита»: более 70% образовательных организаций столкнулись с кибератаками в 2024 году

74% образовательных учреждений, среди которых школы, колледжи и вузы, столкнулись как минимум с одним инцидентом информационной безопасности в 2024 г. Эксперты «Информзащиты» связывают интерес хакеров с большим объемом персональных данных, которые хранят организации в сфере образования, их низким уровнем защищенности и постоянным процессом цифровизации.

Среди главных угроз, с которыми сталкиваются учебные организации, – сливы персональных данных (затронули 60% учреждений), фишинговые атаки (46%) и инциденты с применением вредоносного ПО (35%). Общая сумма более 100%, так как в рамках одной атаки злоумышленники могут применять разные технологии.

«Еще несколько лет назад школы и вузы не были среди целей большинства хакеров, так как среди преступников доминировало стремление получить прямую финансовую выгоду, чего сложно добиться от учреждений в сфере образования. Сейчас же они, например, крадут персональные данные для дальнейшего шантажа или получают идентификационные данные для доступа к информационным системам организаций и личным кабинетам учеников», – сказал эксперт-киберкиминалист центра мониторинга и противодействия кибератакам IZ:SOC «Информзащиты» Шамиль Чич.

Наибольший интерес среди организаций образования у злоумышленников вызывают высшие учебные заведения, среди всех атакованных на них пришлось 57% атак. Далее идут учреждения среднего профессионального образования (23%) и школы (20%). Повышенное внимание хакеров к вузам объясняется большим объемом данных, которые они хранят, а также возможностью получить больше финансовой выгоды.

«Через один вуз проходит гораздо больше людей, чем через школу. И данные об этих людях хранятся долгое время после их выпуска. Поэтому злоумышленникам выгоднее взломать базы данных университета, нежели школы. С другой стороны, вузы обычно защищены лучше, так как руководство понимает ценность хранимой информации, а их финансовые и административные возможности шире», – отметил Чич.

Специалисты «Информзащиты» считают, что в 2025 г. число атак на сферу образования будет расти. В фокусе внимания хакеров, по мнению экспертов, будут также медицинская отрасль и культурно-досуговые организации, которые ранее, как и образование, лишь изредка становились целями злоумышленников.

«Играют роль большие объемы ценных данных, цифровизация, которая позволяет получить доступ к этим данным при взломе, относительно низкий уровень защищенности. Отдельную роль играет и сложившаяся тенденция на общее расширение спектра целей для хакерских атак. Сегодня любая организация может быть атакована в любой момент», – отметил эксперт-киберкриминалист.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Касимов, МКБ: Чрезмерная надежда на превентивные меры не менее вредна, чем фокусирование исключительно на реагировании

Школьник раскрыл гигантскую уязвимость в мессенджерах. Под угрозой миллиарды людей по всей планете. Россияне частично в безопасности

Российским разработчикам промышленного ПО предстоит закрыть более 800 «белых пятен»

В России стремительно дешевеют ворованные базы данных – их стало слишком много

4 задачи по построению платформенной экономики в России на 2025 год

Под видом рекламы проекта Open Source пользователям macOS и Linux загружается троян, ворующий 50 видов криптовалюты

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще