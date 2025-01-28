Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Администратору
|

ГК InfoWatch выпустила новое решение для контроля внешних устройств

ГК InfoWatch выпустила новое решение в системе защиты данных — InfoWatch Device Control. Решение автоматически контролирует подключение внешних устройств и попытки их неправомерного использования.

Один из наиболее опасных видов утечки информации — использование внешних устройств для передачи данных. Внешние накопители могут использоваться для намеренного и непреднамеренного вывода большого объема конфиденциальной информации из ИТ-контура предприятия. Из-за небольшого размера их легко скрыть или потерять. Полная блокировка возможности использования внешних устройств, как мера противодействия, может негативно сказаться на бизнес-процессах компании.

InfoWatch Device Control позволяет создать гибкую структуру доступа и контроля внешних устройств. С помощью Device Control можно отслеживать приоритеты, применение групповых и индивидуальных политик.

Программное обеспечение контролирует использование внешних устройств, подключаемых к компьютерам под управлением ОС Windows, Astra Linux, «Альт» и «Ред ОС». InfoWatch Device Control исключает несанкционированное использование внешних аппаратных устройств и возможность вывода информации с их помощью. Работая в связке с другими продуктами InfoWatch, позволяет провести расследование инцидентов, при которых производилось подключение внешних устройств.

«InfoWatch Device Control обеспечивает удобный контроль USB-накопителей, внешних жестких дисков и печатных устройств без ущерба для бизнес-процессов. Device Control работает в центре расследований — это единый интерфейс продуктов InfoWatch для защиты данных», — сказал Рустам Фаррахов, директор департамента развития продуктов по анализу и защите данных.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Максимов, «Гринатом»: ИИ позволяет «поговорить» с документом, не изучая его от начала и до конца

Более 18 тысяч хакеров заразили свои ПК при попытке установить компилятор вредоносных программ

Как приручить джинна: Почему GenAI нужен науке и бизнесу, несмотря на сложный характер

Северокорейские госхакеры нанимаются на работу и воруют конфиденциальную информацию, чтобы шантажировать работодателей

4 задачи по построению платформенной экономики в России на 2025 год

Россияне обнаружили сотни дефектов в ПО для виртуализации. Многие из них останутся без исправлений

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

Зачем нужны стабилизаторы: 5 лучших гимбалов для мобильной съемки

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще