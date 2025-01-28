ГК InfoWatch выпустила новое решение для контроля внешних устройств

ГК InfoWatch выпустила новое решение в системе защиты данных — InfoWatch Device Control. Решение автоматически контролирует подключение внешних устройств и попытки их неправомерного использования.

Один из наиболее опасных видов утечки информации — использование внешних устройств для передачи данных. Внешние накопители могут использоваться для намеренного и непреднамеренного вывода большого объема конфиденциальной информации из ИТ-контура предприятия. Из-за небольшого размера их легко скрыть или потерять. Полная блокировка возможности использования внешних устройств, как мера противодействия, может негативно сказаться на бизнес-процессах компании.

InfoWatch Device Control позволяет создать гибкую структуру доступа и контроля внешних устройств. С помощью Device Control можно отслеживать приоритеты, применение групповых и индивидуальных политик.

Программное обеспечение контролирует использование внешних устройств, подключаемых к компьютерам под управлением ОС Windows, Astra Linux, «Альт» и «Ред ОС». InfoWatch Device Control исключает несанкционированное использование внешних аппаратных устройств и возможность вывода информации с их помощью. Работая в связке с другими продуктами InfoWatch, позволяет провести расследование инцидентов, при которых производилось подключение внешних устройств.

«InfoWatch Device Control обеспечивает удобный контроль USB-накопителей, внешних жестких дисков и печатных устройств без ущерба для бизнес-процессов. Device Control работает в центре расследований — это единый интерфейс продуктов InfoWatch для защиты данных», — сказал Рустам Фаррахов, директор департамента развития продуктов по анализу и защите данных.