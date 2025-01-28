Подтверждена совместимость R-Vision TIP и «Гарда Threat Intelligence»

Разработчики R-Vision TIP и «Гарда Threat Intelligence» («Гарда TI») подтвердили совместимость продуктов. Благодаря интеграции решений R-Vision и группы компаний «Гарда» заказчики смогут лучше ориентироваться в данных об угрозах и повышать эффективность реагирования.

Испытания интегрированных продуктов подтвердили возможность подключения фидов, получение данных из «Гарда TI», а также корректность их анализа и отображения в R-Vision TIP. Благодаря совместимости заказчики смогут получить доступ к специализированным источникам информации об угрозах и оперативно интегрировать эти данные в системы управления средствами защиты.

Валерия Чулкова, продакт-менеджер R-Vision TIP, сказала: «Партнерство между R-Vision и группой компаний „Гарда“ подтверждает нашу общую цель — обеспечить высокий уровень кибербезопасности для наших клиентов. Подтвержденная совместимость продуктов R-Vision TIP и „Гарда“ Threat Intelligence позволяет нам предоставлять заказчикам уникальные данные об угрозах и эффективно интегрировать их в системы защиты. Это сотрудничество способствует укреплению технологического суверенитета и повышает устойчивость к киберугрозам в различных отраслях экономики».

Илья Селезнев, руководитель продукта «Гарда Threat Intelligence», сказал: «В ситуации, когда многие иностранные поставщики прекратили взаимодействие с российскими компаниями, партнерство «Гарды» и R-Vision становится особенно актуальным. Мы должны учитывать отечественную специфику и обеспечивать своевременный обмен информацией об угрозах, чтобы не допустить повторения опасных инцидентов. Наше партнерство не только открывает новые возможности для клиентов – совместное использование продуктов дает им доступ к более точной и надежной информации о киберугрозах, но и способствует формированию многоуровневой защиты. Мы уверены, что активное сотрудничество между российскими компаниями необходимо для поддержания стабильности бизнеса и технологической независимости в условиях меняющегося рынка».

R-Vision Threat Intelligence Platform (TIP) представляет собой специализированную платформу анализа информации об угрозах. Продукт обеспечивает автоматический сбор, нормализацию и обогащение индикаторов компрометации, передачу обработанных данных напрямую на внутренние средства защиты, а также поиск и обнаружение индикаторов во внутренней инфраструктуре организации.

«Гарда Threat Intelligence» – сервис сбора данных о киберугрозах для обогащения систем безопасности и своевременной реакции на актуальные векторы атак, предоставляет структурированные данные о киберугрозах на основании анализа большого количества источников.

В «Гарда Threat Intelligence» содержится информация о бот-сетях, источниках DDoS- и bruteforce-атак, фишинговых, майнинговых и спамерских ресурсах, а также о прокси и VPN-серверах, Tor-источниках и др. Кроме того, в системе имеется собственная база Geo IP, которая позволяет настраивать политики безопасности межсетевых экранов, проводить расследования инцидентов информационной безопасности и многое другое. «Гарда TI» работает как на обнаружение инцидентов, так и для предотвращения их возникновения.