По итогам 2024 г. Россия вошла в число стран, наиболее пострадавших от DDoS-атак

В 2024 г. многие страны мира оказались под прицелом хакеров. Злоумышленники организовали огромное количество DDoS-атак на различные государства, используя ботнеты, многовекторные атаки, ковровые бомбардировки и другие современные инструменты для запуска атак. Особенно сильно пострадали страны, где проходили президентские и парламентские выборы, государства, находящиеся в эпицентре геополитических конфликтов, а также страны с наиболее развитой экономикой. Об этом CNews сообщили представители StormWall.

По данным аналитического центра StormWall, число DDoS-атак в мире выросло на 108% по сравнению с 2023 г. К примеру, атаки на глобальном уровне в 2023 г. выросли на 63% по сравнению с 2022 г. Это указывает на то, что количество атак в мире с каждым годом растет, а сложная геополитическая ситуация только ухудшает ситуацию.

По данным экспертов StormWall, в топ-3 самых атакуемых стран вошли США (14,3% от общего числа атак в мире), Китай (12,8%) и Индия (10,2%). Эти страны много лет страдают от пристального внимания хакеров. Прежде всего, США является важной целью для злоумышленников из-за развитой экономики. Также в последние годы стало много атак на американские организации из-за участия страны в различных международных конфликтах. В ноябре 2024 г. в США состоялись президентские выборы, которые стали одним из главных политических событий в мире. В связи с этим, число DDoS-атак на американские организации в ноябре 2024 г. выросло на 316% по сравнению с ноябрем 2023 г. Это также привело к тому, что США оказались на первом месте в списке самых атакуемых стран.

На четвертом месте рейтинга находится Великобритания (9.8%). Эта страна имеет развитую экономику, и хакеры регулярно атакуют британские предприятия, стремясь обогатиться. Во II квартале 2024 г. был сильнейший всплеск DDoS-атак на европейские страны из-за выборов в Европарламент, что сильно повлияло на результаты рейтинга по итогам года. Франция оказалась на пятом месте рейтинга с показателем 9,2%, а Германия занимает шестую позицию списка с показателем 8,4%.

На седьмой позиции рейтинга самых атакуемых стран по итогам 2024 г. находятся ОАЭ (8,1%). Из-за того, что в стране высокий уровень деловой активности, количество DDoS-атак на компании постоянно растет. Хакеры пытаются использовать ситуацию для получения коммерческой выгоды. Больше всего в ОАЭ страдают финансовая отрасль, развлекательная сфера и ритейл.

Россия вошла в число самых атакуемых стран по итогам 2024 г., расположившись на восьмой позиции рейтинга с показателем 7,3% от общего количества атак в мире. Российские компании весь год находились в зоне высокого риска, постоянно отражая мощнейшие DDoS-атаки, запущенные злоумышленниками. В основном, атаки на российские организации были организованы политически мотивированными хактивистами, которые хотели нанести вред российской экономике. По данным StormWall, количество атак в России в 2024 г. выросло на 45% по сравнению с 2023 г.

Сингапур занимает девятую позицию рейтинга самых атакуемых стран в 2024 г. (6,8%). В стране работает много международных компаний, которые ведут успешную деятельность в регионе. Это привлекает внимание хакеров, которые атакуют компании с целью обогащения. В настоящее время Сингапур является наиболее атакуемой страной в Азии.

Из-за участия в крупном международном конфликте Израиль подвергся массовым DDoS-атакам в 2024 г. Страна находится на 10 месте рейтинга с показателем 5,4% от общего числа DDoS-атак в мире. Сильнейший всплеск атак на израильские компании произошел в сентябре 2024 г. после кибератаки Израиля на пейджеры в Ливане.

Саудовская Аравия расположилась на 11 позиции рейтинга (3,8%). Саудовская Аравия является процветающим государством, что делает ее важной целью злоумышленников. Украина находится на 12 позиции списка (2,6%). Атаки на остальные страны занимают 1,4% от общего числа атак в мире.