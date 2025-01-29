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Система управления безопасностью файлов от NGR Softlab включена в Реестр отечественного ПО

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России включило систему управления безопасностью файлов от компании NGR Softlab в Единый реестр российских ПО. Продукт зарегистрирован в классе «Средства управления событиями информационной безопасности» и теперь может использоваться не только в коммерческом, но и в государственном секторе. Об этом CNews сообщили представители NGR Softlab.

Система управления безопасностью файлов – это первое на российском рынке решение для автоматизации проверки файлов в различных системах защиты информации и очистки их от вредоносного кода. Продукт позволяет минимизировать риски проникновения вредоносных программ в организацию, автоматизируя процесс проверки документов в «песочницах», потоковых антивирусах, DLP-системах и других СЗИ.

«Включение нашего решения в Реестр отечественного ПО подтверждает его соответствие высоким стандартам качества и безопасности, предъявляемым к российским разработкам. Это критически важно для организаций, стремящихся оградить свои данные от постоянно растущих киберугроз. Теперь государственные и коммерческие структуры получат уверенность в безопасности поступающих файлов и смогут повысить эффективность инструментов защиты информации», – сказал Евгений Ростовцев, генеральный директор NGR Softlab.

Система управления безопасностью файлов стала четвертым продуктом компании NGR Softlab, включенным в Реестр отечественного ПО, наряду с системой класса PAM Infrascope, SIEM-системой Alertix и аналитической платформой Dataplan. Решение доступно для использования как государственными, так и коммерческими организациями, заинтересованными в повышении уровня информационной безопасности.

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