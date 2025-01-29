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«Яндекс» поможет компаниям научиться работать с персональными данными

«Яндекс» выпустил бесплатный курс о том, как безопасно работать с персональными данными. Он будет актуален для представителей малого и среднего бизнеса, а также сотрудников некоммерческих организаций и социальных учреждений. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Программа ориентирована на всех, кто часто сталкивается с персональными данными в работе, и будет полезна, в частности, руководителям и юристам компаний, сотрудникам отделов кадров и HR-департаментов, индивидуальным предпринимателям и фрилансерам, специалистам по информационной безопасности.

При работе с персональными данными важно учитывать много нюансов, начиная с момента их сбора. Компаниям необходимо иметь законное основание на обработку данных, но даже при этом нужно очень аккуратно с ними обращаться. В новом курсе участники познакомятся с основными принципами работы с данными: например, минимизацией объема собираемых данных и правилами их корректной обработки.

Участники курса узнают, что считается персональными данными и как правильно их обрабатывать. Также они изучат требования к политике конфиденциальности сайтов и научатся проводить экспресс-аудит своих организаций. Это поможет проверить, корректно ли они выстроили работу с персональных данными. Для закрепления знаний пользователи могут пройти интерактивные задания и заполнить чек-лист для самопроверки.

Авторы программы — юристы «Яндекса». Курс доступен на платформе «Яндекс Практикума», для старта нужно зарегистрироваться или войти в существующий аккаунт. Программа рассчитана на три часа, но ее можно пройти в своем темпе. Приступить к обучению можно в любое время, а доступ к материалам сохранится и после его завершения.

«В реестре Роскомнадзора числятся более 927 тыс. операторов персональных данных. С такими сведениями сталкиваются почти все компании, от крупного бизнеса до некоммерческих организаций, ведь они обрабатывают информацию как минимум о своих сотрудниках. Кроме того, многие имеют дело с данными о клиентах: например, с адресами электронной почты, именами и номерами телефонов. Однако далеко не все знают, как правильно работать с такой информацией, и мы верим, что благодаря курсу специалистам будет легче повысить уровень своих компетенций и уровень защищенности данных», — отметил CEO «Яндекс Практикума» Илья Курмышев.

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