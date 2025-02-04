Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков
|

DLP-система «Стахановец» вышла на рынок Узбекистана  

Система для защиты данных от утечек и мониторинга персонала (DLP) резидента «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) «Стахановец» получила одобрение Национальной системы сертификации Республики Узбекистан. Сертификат соответствия подтверждает, что ПО соответствует требованиям национальных стандартов и может использоваться не только в коммерческих, но и в государственных организациях. Об этом CNews сообщили представители компании «Стахановец».

Для оценки комплекса эксперты Аккредитованной испытательной лаборатории «Центра кибербезопасности» провели независимые испытания десятой версии «Стахановец». Тесты подтвердили, что ПО соответствует требованиям нормативной документации.

«Получение сертификата позволит нам расширить присутствие на рынке СНГ: мы активно работаем в Азербайджане, Армении, Беларуси и Казахстане. Также мы видим большой потенциал для сотрудничества с Узбекистаном. Для Республики Узбекистан информационная безопасность является одной из приоритетных отраслей и локальные организации проявляют интерес к российским решениям», — сказал операционный директор компании «Стахановец» Александр Канатов.

В Узбекистане представлять «Стахановец» будет дистрибьютор программного обеспечения Mont Tech.

«DLP-системы имеют большую популярность в мире и являются базовыми для обеспечения информационной безопасности. Отечественные DLP-системы конкурируют с иностранными, а зачастую их превосходят. Выход на рынок Узбекистана был вопросом времени для команды «Стахановца». Решение компании – это не просто ИБ, это ИT-решение с большими возможностями, как контроля действий сотрудников, глубокого управления правами доступа, так и контроля каналов передачи данных. В последние годы мы наблюдаем новые функции по автоматическому расследованию инцидентов в информационных системах», — отметил руководитель перспективных проектов в области информационной безопасности Фонда «Сколково» Игорь Бирюков.

«Стахановец» работает на рынке 15 лет. Комплекс для защиты данных от утечек и мониторинга персонала используют более 19 тыс. клиентов — это государственные структуры, некоммерческие учреждения, небольшой частный бизнес и крупные отраслевые организации.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Хочешь Windows – иди за новым ПК. Microsoft объявила вирусом популярное ПО для установки ОС на старые компьютеры

«Касперский» обнаружил первый вирус, ворующий данные с фото в iPhone. Он умеет обчищать криптокошельки

В России дичайший дефицит ИБ-специалистов. Все хорошие уже заняты, а вузы выпускают «сырых»

Россияне предотвратили хакерскую атаку на репозиторий Python, организованную с помощью DeepSeek

Силовики накрыли сеть из 39 доменов, связанных с хакерским киберрынком

В Positive Technologies начались массовые сокращения ИТ-шников

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие приложения, чтобы выучить правила дорожного движения и сдать экзамен: выбор ZOOM

Лучшие геймерские ноутбуки начала 2025 года: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 4: сочетание лучших технологий

Показать еще

Наука

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики
Показать еще