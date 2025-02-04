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Кибердетектив Ankey ASAP: релиз 2.4.4

Компания «Газинформсервис» представила квартальное обновление платформы расширенной аналитики безопасности Ankey ASAP — релиз 2.4.4. Новая версия продукта включает в себя ряд усовершенствований и новых функций, призванных сделать работу специалистов в области информационной безопасности проще и эффективнее благодаря углубленному анализу поведения пользователей и объектов в сети. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис».

Ключевое нововведение обновления — это разметка событий безопасности по профилям поведения. Теперь их можно увидеть, в том числе, прямо на графике веб-интерфейса. Новая функциональность поможет более точно выявлять аномалии и повысить уровень безопасности пользователей в организации. Обновление позволит видеть «профиль» каждого пользователя корпоративной сети, словно сводку, на экране.

Система автоматически отслеживает действия каждого пользователя и устройства, создавая базовую линию поведения. Если что-то идет не так, Ankey ASAP мгновенно просигнализирует об отклонении, как кибердетектив, замечающий любое подозрительное движение. В релизе 2.4.4 появились индикаторы на графике «Базовая линия», что предоставит больше информации для оперативного понимания отклонений от базовой линии поведения.

Ankey ASAP 2.4.4 «видит» больше: в релиз добавлена возможность мониторинга событий служб Microsoft Windows. Эта функциональность позволит пользователям лучше отслеживать активность и реагировать на потенциальные угрозы, получая полную картину активности корпоративной сети. Разработчики также позаботились об усилении безопасности системы: в релиз 2.4.4 добавлен механизм авторизации по OpenID, что позволит упростить процесс входа и обеспечит дополнительный уровень защиты.

«Мы продолжаем улучшать работу веб-интерфейса продукта для интуитивного и простого использования офицерами ИБ и операторами SOC. Новые инструменты в том числе помогут лучше управлять инфраструктурой и быстро реагировать на изменения за счет добавленного мониторинга основных метрик производительности сервера», — сказала Яна Заковряжина, менеджер продукта Ankey ASAP. — «Новая версия Ankey ASAP является продолжением нашего стремления предоставлять современные инструменты для повышения информационной безопасности организаций».

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