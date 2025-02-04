Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Софт Безопасность Новости поставщиков
|

Защищенность СУБД Proxima DB разработчика Orion soft подтверждена сертификацией ФСТЭК

Редакция СУБД Proxima DB Special Edition, разработанная Orion soft, получила сертификат соответствия требованиям безопасности Федеральной службы технического и экспортного контроля (ФСТЭК) по четвертому классу защиты. Согласно сертификату, решение можно использовать в критически важных государственных и коммерческих информационных системах. Об этом CNews сообщили представители компании Orion soft.

«Нам важно было создать продукт, который отвечает высоким требованиям не только к производительности, отказоустойчивости и сохранности данных, но и к безопасности. Получение сертификата ФСТЭК подтверждает соответствие Proxima DB Special Edition последним требованиям по защищенности СУБД. Это позволяет применять продукт в государственных компаниях, финансовом секторе, атомной, горнодобывающей промышленности и других стратегических отраслях», — сказала Любовь Родионова, лидер продукта Proxima DB Orion soft.

Proxima DB Special Edition обеспечивает следующие функции безопасности: идентификация и аутентификация пользователей, управление доступом, регистрация событий безопасности, контроль целостности, резервное копирование и восстановление, ограничение программной среды, очистка памяти в СУБД.

Сертифицированная редакция СУБД имеет многопоточный менеджер подключений с поддержкой более 20 тыс. сетевых подключений, отказоустойчивость 99,99%, поддержку полного и инкрементального резервного копирования. В частности, в Proxima DB Special Edition реализовано функционирование СУБД в отказоустойчивом кластере, построенном на компонентах, также прошедших сертификацию ФСТЭК, возможность выбора шаблона необходимой кластерной конфигурации, автоматизированное развертывание выбранной кластерной конфигурации.

Сертифицированная ФСТЭК редакция может быть использована вместе с платформой управления и мониторинга Proxima DB Advanced, а также полностью адаптирована для работы с платформой «1С:Предприятие».

Сертификат ФСТЭК России удостоверяет, что Proxima DB Special Edition может применяться в государственных информационных системах до первого класса защищенности включительно, в информационных системах персональных данных до первого уровня защищенности включительно, в автоматизированных системах управления до первого класса защищенности включительно, а также в значимых объектах критической информационной инфраструктуры России до первой категории значимости включительно.

Proxima DB — российская промышленная система управления базами данных (СУБД) на основе Open Source PostgreSQL с поддержкой различных типов высокодоступных отказоустойчивых кластерных конфигураций и расширенными функциями эксплуатации: резервного копирования, мониторинга, администрирования, аудита. Функциональность Proxima DB закрывает потребности Enterprise-клиентов в сложной кластеризации, позволяет управлять планами полного и резервного копирования, делить инстансы СУБД на среды эксплуатации. Время переключения узлов кластера до 5 секунд. Proxima DB закрывает также и потребности средних и малых компаний: совместимость с «», легкость и быстрота развертывания СУБД, кластеризация «из коробки».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Меры ИБ-реагирования: что делать, если вашу компанию всё-таки взломали

Хочешь Windows – иди за новым ПК. Microsoft объявила вирусом популярное ПО для установки ОС на старые компьютеры

«Касперский» обнаружил первый вирус, ворующий данные с фото в iPhone. Он умеет обчищать криптокошельки

В России дичайший дефицит ИБ-специалистов. Все хорошие уже заняты, а вузы выпускают «сырых»

Россияне предотвратили хакерскую атаку на репозиторий Python, организованную с помощью DeepSeek

Силовики накрыли сеть из 39 доменов, связанных с хакерским киберрынком

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения, чтобы выучить правила дорожного движения и сдать экзамен: выбор ZOOM

Лучшие геймерские ноутбуки начала 2025 года: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 4: сочетание лучших технологий

Показать еще

Наука

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики
Показать еще