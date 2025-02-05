Angara Security: DDoS-атаки стали ежедневной реальностью

Эксперты Angara Security отмечают увеличение продолжительности и мощности атак типа «распределенный отказ в обслуживании». В 2024 г. в России зафиксировано более 1,8 млрд инцидентов, в них не входят DDoS-атаки и фишинговые атаки, сообщила «Лаборатория Касперского», подводя итоги 2024 г. По оценкам экспертов Angara Security, фишинговые атаки составляют до 30% от общего количества зафиксированных атак, при этом их рост в 2024 г. составил 41% к показателям предыдущего периода. Об этом CNews сообщили представители Angara Security.

DDoS-атака (от англ. Distributed Denial of Service) – распределенная атака, которая создает повышенную нагрузку на сервер и приводит к отказу системы. В таких условиях пользователи не могут получить доступ к сайту или веб-сервису, а владельцы проектов несут убытки. С февраля 2022 г. DDoS происходит ежедневно и длится часами, поэтому становятся привычным фоном.

Оценивая количество DDoS-атак, специалисты отмечают, что с 2022 г. на фоне изменений геополитической ситуации они стали обычным явлением. Средств защиты, которые работали еще три года назад, в нынешней ситуации уже недостаточно: менеджмент компании должен со всей ответственностью подходить к вопросам информационной безопасности своей организации кибератаки становятся сложнее и изощреннее.

«Сегодня, говоря о защите компаний от киберугроз, мы говорим о зрелости принимаемых решений и ответственности руководителей. Средств защиты, которые работали до 2022 г., в нынешней ситуации уже недостаточно. Нас ждет тяжелый год, а то и пять, и мы должны быть готовы к будущим атакам, которые становятся сложнее и изощреннее», - отметил Денис Банделетов, руководитель отдела сетевых технологий Angara Security.

Также стоит говорить и об увеличении мощности атак. «По нашим наблюдениям, от года к году выросла не только продолжительность DDoS-атак, но и их мощность. Если говорить про ботнет-атаки, раньше обычной считалась атака в 10 Гб/с, сейчас мощность превышает 30 Гб/с. Специализированные атаки могут достигать 200 Гб/с в краткосрочном пике, – сказал эксперт Angara Security. – К нам стали значительно чаще обращаться за помощью в защите от DDoS-атак. Заказчики начали подходить серьезнее к тестированию уже существующих у них систем защиты от DDoS. По результатам аудита мы готовы настраивать политики более тонко не только для повышения производительности, но и для снижения рисков деградации легитимных сервисов в период их нахождения под атакой».