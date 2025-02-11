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RED Security SOC: хакеры атакуют ретейл в преддверии предстоящих праздников

Компания RED Security, открытая экосистема решений и экспертизы в сфере кибербезопасности, зафиксировала рост числа кибератак на российские организации сфер ретейла и электронной коммерции. С начала 2025 г. центр мониторинга и реагирования на кибератаки RED Security SOC уже выявил и заблокировал почти в два раза больше попыток атак на эту отрасль, чем в среднем за месяц в 2024 г. Об этом CNews сообщили представители RED Security.

По данным аналитиков RED Security SOC, конечной целью злоумышленников в ходе атак на ретейл чаще всего является остановка работы компаний – как вследствие уничтожения инфраструктуры, так и вследствие шифрования данных. Это подтверждается результатами исследования техник и тактик, которые преобладают в текущих атаках на ретейл. Подавляющее большинство из них – это попытки заражения компаний вредоносным ПО. Доля таких инцидентов с начала года составляет 92% от общего количества киберугроз в отрасли.

Шифрование данных часто сопровождается требованием выкупа за восстановление информации, необходимой для дальнейшего ведения операционной деятельности компании. В преддверии предстоящих праздников, 14 февраля и 8 марта, сумма ущерба ретейл-организаций от простоя заметно возрастает по сравнению со среднегодовыми значениями – пропорционально возрастает и потенциальная сумма выкупа, который могут получить киберпреступники. Это обстоятельство, по мнению аналитиков RED Security SOC, может быть причиной пиковых значений объема кибератак на ретейл в начале 2025 г.

«Как правило, такие массовые атаки ведутся с использованием достаточно простых и известных механик. Успеху киберпреступников способствует, прежде всего, отсутствие в компаниях процессов контроля и устранения уязвимостей на ИТ-периметре, а также «слепые зоны», которые возникают вследствие неконтролируемого расширения инфраструктуры и редко проводимой инвентаризации активов», – сказал Ильназ Гатауллин, технический руководитель центра мониторинга и реагирования на кибератаки RED Security SOC компании RED Security.

Аналитики отмечают, что праздники очень часто сопровождаются активизацией киберпреступников. Так, в марте 2024 г. эксперты компании RED Security зафиксировали рост объема фишинговых атак, эксплуатирующих тематику подарков и распродаж, приуроченных к Международному женскому дню. Число таких кибермошенничеств перед праздником возросло на 27%.

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