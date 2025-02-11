С доставкой на дом: мошенники присылают жертвам фальшивые бумажные повестки с Лубянки

Компания F.A.C.C.T., российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, предупреждает о новой уловке телефонных мошенников, использующих схему обмана от имени сотрудников силовых структур. Во время целевой атаки, которая может продолжаться от нескольких часов до суток, злоумышленники направляют жертве на дом поддельные повестки с вызовом для дачи объяснений. Сотрудникам F.A.C.C.T. удалось пресечь мошенничество в отношении жительницы Подмосковья, которой принесли конверт с поддельной повесткой якобы от ФСБ – злоумышленники запугали женщину ответственностью за действия, которых она не совершала, и требовали снять с банковского счета 2,5 млн руб. Об этом CNews сообщили представители F.A.C.C.T.

В популярную схему, которая начинается звонком мошенников под предлогом замены счетчиков и просьбой сообщить код из SMS, а продолжается звонками фальшивых сотрудников госструктур, злоумышленники встроили элемент «дополненной реальности», отмечают аналитики F.A.C.C.T. Ранее преступники предпочитали использовать дистанционные методы воздействия на жертву, включая голосовые звонки по телефону и через мессенджеры, а также видеозвонки с использованием технологии дипфейков, в которых злоумышленники представали в образе сотрудников правоохранительных ведомств. Также киберпреступники присылали через мессенджеры фото несуществующих документов – например, доверенностей от имени жертвы на право распоряжаться ее имуществом и повесток от имени различных ведомств. В 2025 г. злоумышленники пошли дальше – и такие поддельные повестки в конвертах доставляют на дом жертвам, чтобы убедить их в реальности происходящего.

Такой случай мошенничества в отношении жительницы Московской области удалось пресечь при участии специалистов компании F.A.C.C.T. Преступники использовали схему с имитацией взлома личного кабинета «Госуслуг», после чего связывались с женщиной от имени сотрудников разных организаций, в том числе Росфинмониторинга. Жительнице Подмосковья сообщили, что с ее счета якобы пытались перевести деньги в поддержку ВСУ, эти средства арестованы, обналичены и теперь хранятся в ячейке Центробанка. Один из мошенников, который представился «майором ФСБ», звонил женщине через Telegram как по голосовой, так и по видеосвязи. На протяжении двух дней злоумышленники запугивали ее уголовной ответственностью за пособничество и разглашение любой информации, связанной с их звонками.

На второй день женщина обнаружила в калитке дома конверт с фальшивой повесткой за подписью «майора ФСБ», в которой ей предписывалось прийти на Лубянку «для дачи объяснений». Вскоре после обнаружения конверта преступники вызвали для женщины такси, которое должно было отвезти ее в отделение банка. Злоумышленники требовали снять со счета 2,5 млн рублей. В это время о действиях мошенников стало известно специалистам F.A.C.C.T., которые помогли пресечь действия преступников.

Аналитики F.A.C.C.T. отмечают: телефонные мошенники по-прежнему представляют серьезную опасность для банков и их клиентов.

«Техники воздействия, которые используют телефонные мошенники, постоянно адаптируются с учетом политической ситуации в России и способов противодействия на стороне банков. Мошенники уходят от массового обзвона пользователей и больше внимания уделяют целевым атакам, используя аудио- и видеодипфейки, мессенджеры для аудио- и видеозвонков. Далеко не все потенциальные жертвы, особенно люди старшего возраста, замечают, что вызов идет не через телефонный звонок, у многих это не вызывает подозрений. Так злоумышленники могут обходить меры защиты сотовых операторов и не тратиться на технические средства, – сказал руководитель департамента защиты от финансового мошенничества Fraud Protection компании F.A.C.C.T. Дмитрий Ермаков. – Решением, которое позволит укрепить защиту пользователей от схем социальной инженерии в целом, так и схем телефонного мошенничества в частности, может стать единая межотраслевая платформа учета и обмена номеров телефонов и реквизитов, учитывающая данные как самих потенциальных жертв, так и мошенников, доступная всем участникам рынка в режиме реального времени. Такая платформа должна автоматически пополняться негативными данными при первых признаках мошеннической активности и быть устойчива к возможным рискам компрометации».

Для защиты от телефонных мошенников специалисты F.A.C.C.T. рекомендуют: не разговаривать с незнакомцами по телефону; не раскрывать свою финансовую тайну; не сообщать никому свои персональные данные, данные своей банковской карты, коды и пароли из SMS; в мессенджерах поставить запрет на звонки от неизвестных пользователей и запретить поиск по номеру телефона; при любой непонятной ситуации советоваться с теми, кому доверяете.