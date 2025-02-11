Wone IT завершила проект по защите веб-ресурсов УК «Уральская Сталь»

ИТ-интегратор Wone IT завершил проект по обеспечению безопасности интернет-площадок российского производителя черной металлургии — УК «Уральская Сталь». Проект был реализован в условиях срочности: на одном из сайтов наблюдалась аномально высокая нагрузка, которая могла привести к сбою в его работе.

Ситуация требовала оперативных решений, поскольку недоступность интернет-ресурса длительное время грозила репутационными потерями. Специалисты Wone IT быстро отреагировали, предложив развернуть сервис компании Servicepipe, который выявляет аномалии в трафике, обеспечивает надежную защиту цифровых активов, при этом процесс оптимизирован для высоких нагрузок с многоуровневым кешированием и предотвращает попадание паразитных потоков данных.

Илья Карякин, исполнительный директор Wone IT, отметил: «Промышленные предприятия часто недооценивают важность защиты веб-активов, поскольку они не всегда напрямую связаны с технологическими и бизнес-процессами. Обеспечение информационной безопасности сейчас критически важно для всех компаний, даже если они полностью локализованы. Защита сайтов и внешних коммуникационных каналов — это необходимость, которую нельзя игнорировать. Спасибо ООО УК “Уральская Сталь” за доверие нам и высокий уровень зрелости в отношении кибербезопасности».

Эксперты Wone IT в кратчайшие сроки перенаправили весь входящий трафик на предварительную фильтрацию и очистку от вредоносной активности. Контур «Уральской Стали» полностью закрыли от доступа в интернет, пропуская весь входящий поток данных через Servicepipe. Массированная кибератака была успешно отражена.

Далее эксперты Wone IT продолжили наблюдать за трафиком, проводили анализ и исследование повторяющихся кибератак, фиксируя изменения их вектора. Предотвращение DDoS-активности оказалось недостаточно. Поэтому команда Wone IT предложила дополнительно подключить сервис защиты от ботов.

После внедрения двух уровней защиты весь трафик был полностью очищен, и аномалии на сайте «Уральской Стали» прекратились. В результате успешной опытной эксплуатации компания приняла решение подключить все свои веб-ресурсы к сервисам защиты от продвинутых ботов, DDoS- и целевых атак на постоянной основе. Дополнительно была реализована защита от утечки персональных данных. В результате удалось избежать простоя веб-ресурсов и репутационных потерь. Длительность всего проекта заняла один месяц.

«Уральская Сталь» — высокотехнологичная компания, соответствующая современным требованиям и вызовам. Мы давно работаем с Wone IT по другим проектам, и знаем, что в компании есть эксперты высокого класса по самым разным ИТ-направлениям. Мы обратились за консультацией и смогли получить оперативную помощь. Благодаря слаженной работе наших специалистов и экспертов из Wone IT удалось отбить все кибератаки. Ребята сработали очень профессионально. И теперь все наши веб-площадки под еще более надежной защитой, мы можем быть спокойны за безопасность данных наших клиентов», — сказал начальник управления ИБ УК «Уральская Сталь» Григорий Тарасевич.