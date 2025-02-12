Новый уровень безопасности: продлен сертификат ФСТЭК России на «МойОфис Защищенное Облако»

«МойОфис», российская компания-разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, объявляет о продлении Сертификата соответствия №4119 ФСТЭК России для решения «МойОфис Защищенное Облако» до 14 апреля 2029 г. Продукт позволяет построить инфраструктуру обработки информации ограниченного доступа как внутри организации, так и у доверенных провайдеров. Об этом CNews сообщили представители «МойОфис».

Продление срока действия сертификата ФСТЭК России — это не просто формальность, а важное достижение, подтверждающее надежность и высокий уровень защищенности актуальной версии «МойОфис Защищенное Облако».

Сертификат свидетельствует о том, что обновленный продукт соответствует требованиям четвертого уровня доверия средств обеспечения безопасности информационных технологий (УД 4). Сертифицированная версия может применяться в значимых объектах КИИ для обработки конфиденциальной информации и персональных данных в информационных системах.

Это позволяет применять «МойОфис Защищенное Облако» в организациях с повышенными требованиями к информационной безопасности. Использование сертифицированного решения обеспечивает компаниям соответствие законодательным требованиям в области защиты персональных данных и сведений ограниченного доступа, что снижает возможные юридические риски и помогает успешно проходить аттестацию защищенной инфраструктуры.

Актуальная версия «МойОфис Защищенное Облако» расширяет имеющуюся функциональность и добавляет новые возможности, такие как:

Двухфакторная аутентификация пользователей

Это дополнительный уровень защиты учетных записей, который можно активировать для пользователей «МойОфис Защищенное Облако». По умолчанию эта функция отключена, но администратор системы может включить ее, чтобы повысить безопасность доступа к файлам.

Автоматическое завершение неактивных сессий

Еще одной важной мерой защиты стала возможность администратора системы устанавливать период бездействия пользователя. По его истечении сессия автоматически завершается. Это помогает предотвратить несанкционированный доступ к документам, если устройства будут оставлены без присмотра.

Улучшенная совместная работа с документами

Для повышения удобства совместной работы реализована функция подписки на уведомления об изменении файлов. Пользователи могут получать уведомления о любых изменениях файлов, к которым у них есть доступ, включая редактирование, переименование, замену, удаление или перемещение. Это помогает оперативно реагировать на обновления и повышает эффективность командной работы.

Расширенный поиск пользователей

Возможности поиска коллег при обмене файлами стали более гибкими. Помимо стандартных параметров поиска по имени и фамилии, теперь доступны новые критерии — отчество и должность. Это упрощает процесс предоставления доступа к документам и поиска авторов файлов.

Выбор режима загрузки файлов

Пользователи теперь могут выбирать, в каком формате загружать файлы: с автоматической конвертацией в редактируемый формат или в исходном формате. Это дает больше гибкости при работе с различными типами документов.

«Регулярное прохождение сертификационных испытаний — это значимый этап в развитии продукта, ориентированного на организации с повышенными требованиями к защите данных. Наши пользователи могут быть уверены, что технологии, заложенные в “МойОфис Защищенное Облако”, отвечают современным стандартам безопасности и позволяют надежно противостоять киберугрозам», — отметил Сергей Тридневко, директор по безопасности «МойОфис».