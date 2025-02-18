Cloud Networks и Ideco примут участие в конференции CNews «Информационная безопасность 2025»

20 февраля сервисные партнеры Cloud Networks и Ideco примут участие в конференции CNews «Информационная безопасность 2025», посвященной развитию российских ИБ- и ИТ-решений и технологий.

Евгений Киров, руководитель группы пресейл Cloud Networks, и Максим Панин, пресейл-инженер Ideco, выступят с докладом на тему «Сервисный подход: инструмент адаптации и выживания ИБ в компании» и расскажут о преимуществах работы сервисных партнёров при реализации проектов, а также представят межсетевой экран нового поколения Ideco NGFW VVP.

Задать все интересующие вопросы, получить консультацию и узнать больше об этом и других решениях Ideco, о реализованных кейсах, а также об услугах и сервисах Cloud Networks гости и участники конференции смогут в рамках выставки на совместном стенде компаний.

Ideco — разработчик продуктов для фильтрации трафика, защиты сетей и развития сетевых инфраструктур любого уровня сложности, лидер по скорости разработки в своей отрасли.

Cloud Networks — бизнес-партнер ведущих компаний и крупных системообразующих предприятий России, поставщик ИБ- и ИТ-решений и услуг с 2015 г. Компания реализует проекты по построению и трансформации безопасной ИТ-инфраструктуры, включая продажу оборудования, консалтинг, проектирование и внедрение решений.