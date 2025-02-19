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Kaspersky для Linux стал доступен частным пользователям в России

В портфолио «Лаборатории Касперского» появилось решение Kaspersky для Linux — для домашних пользователей. Программа обеспечивает защиту конфиденциальных и платёжных данных от киберугроз, в том числе от вредоносных программ, фишинга, скама.

«Лаборатория Касперского» выпустила решение на фоне роста популярности Linux в России. При этом в компании отмечают, что количество образцов вредоносного ПО для этой операционной системы за пять лет — с 2019 по 2024 гг. — увеличилось более чем в 20 раз. К актуальным для этой платформы киберугрозам относятся, например программы-вымогатели, майнеры, а также зловреды, внедряемые в исходный код популярного ПО для Linux.

Среди ключевых функций Kaspersky для Linux: проверка системы и устройства, а также отдельных файлов для поиска и удаления вредоносных программ; проверка на наличие угроз съёмных носителей, включая USB-накопители и жёсткие диски, при их подключении к компьютеру; обнаружение вредоносных программ благодаря анализу поведения на устройстве — для обеспечения проактивной защиты; проверка посещаемых сайтов и скачиваемых файлов на наличие вредоносного кода; уведомления о попытке перейти по фишинговой ссылке.

«Мы видим интерес к устройствам на базе Linux, и результаты продаж это подтверждают — по итогам 2024 г. в «Ситилинке» был зафиксирован рост спроса на ноутбуки на базе ОС Linux на 113% по количеству заказов, в сравнении с 2023 г. Одним из главных драйверов роста стала открытость операционной системы, её удобство использования. Производители сейчас предлагают широкий выбор линеек, моделей и конфигураций на базе Linux. Доля ноутбуков с этой ОС в нашем ассортименте увеличилась с 1,6% до 3,8% по итогам прошлого года. В январе 2025 наблюдается та же тенденция — доля ноутбуков с ОС Linux выросла до 4,9% в сравнении с прошлым годом. Предположу, что в течение текущего года популярность этой операционной системы продолжит расти», — сказала Екатерина Москалёва, руководитель группы закупок «Мобильные системы» компании «Ситилинк».

«Интерес к Linux в России вырос на фоне ухода зарубежных игроков и тренда на импортозамещение, отечественные компании сейчас активно создают продукты на базе этой ОС. Выбирают Linux и частные пользователи, при том не только те, кто глубоко разбирается в вопросах технологий. Но всегда необходимо помнить о цифровой безопасности. Существует миф, что для Linux практически нет киберугроз, однако это не так. Наши разработки и многолетний опыт обеспечения безопасности устройств на этой операционной системе в корпоративной среде легли в основу нового решения для домашних устройств — Kaspersky для Linux. Его появление — это логичный этап развития портфолио „Лаборатории Касперского”. Программа поможет противостоять вредоносному ПО, онлайн-мошенничеству и обеспечивать безопасность онлайн-жизни людей», — отметил Антон Иванов, технический директор «Лаборатории Касперского».

Kaspersky для Linux доступен в рамках подписки на Kaspersky Standard, Kaspersky Plus и Kaspersky Premium. Решение также можно приобрести у компаний-партнёров. Пользователи могут ознакомиться с функциональностью программы бесплатно в рамках пробной версии в течение 30 дней.

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