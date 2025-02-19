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Компания «Актив» представила новый продукт Guardant Chip

Компания «Актив» объявила о выпуске на рынок аппаратных ключей Guardant Chip для лицензирования и защиты умных устройств и оборудования. В отличие от USB-моделей, Guardant Chip интегрируются с помощью монтажа непосредственно на печатную плату в различных программно-аппаратных комплексах и оборудовании.

Аппаратные ключи Guardant Chip позволяют защищать и лицензировать как программное обеспечение, так и умные устройства, внутри которых работает программный код: телекоммуникационное оборудование, промышленные станки, камеры наблюдения, медицинское оборудование и др. Благодаря форм-фактору ключ размещается непосредственно на плате устройства, экономя место и повышая уровень защищенности. Такой подход позволяет защищать от реверс-инжиниринга и минимизировать риски утечки интеллектуальной собственности, а также лицензировать функциональность устройства на уровне ПО.

Аппаратные ключи Guardant Chip – это интегральные микросхемы, обеспечивающие надежную защиту ПО от реверс-инжиниринга, копирования и модификации, а также поддерживающие механизм удаленного обновления. Ключи Guardant Chip обладают встроенным криптомодулем, защищенной энергонезависимой памятью, шифрованным протоколом обмена данных и уникальным ID.

Ключи не требуют установки драйверов и поддерживают ряд операционных систем. Ключи Guardant Chip по функциональным возможностям в части защиты и лицензирования ПО предоставляют те же возможности, что и USB-ключи Guardant. Они легко интегрируются в экосистему Guardant, и благодаря форм-фактору открывают новые возможности производителям умных устройств и оборудования. Аппаратные ключи могут содержать как локальные лицензии, так и раздавать их по сети на другие устройства. Интеграция защищаемой программы с ключом может быть сделана как посредством простого API, так и в несколько кликов с помощью утилиты автоматической защиты. Также имеется возможность перенести часть кода приложения для последующего исполнения внутри ключа.

Технические характеристики: размер: 5x5 мм; способ монтажа: SMD; тип корпуса: QFN48; поддержка работы в виртуальных средах; до 64 КБ защищенной памяти; до 128 КБ для загружаемого кода; температура воздуха при работе ключа от -40 до +85 °C; рабочая влажность воздуха, %: от 0 до 90.

Михаил Чухломин, руководитель направления по развитию бизнеса Guardant компании «Актив», сказал: «Государственный курс на технологическую независимость создал целый пласт новых программно-аппаратных комплексов и оборудования российского производства, в которых востребованы технологии Guardant. Решения в виде чипа для защиты и лицензирования являются наиболее оптимальными, поскольку предоставляют высокий уровень безопасности, гибкость лицензирования и могут быть легко интегрированы в различные устройства и системы. Мы рады видеть, что технологии Guardant способствуют процессу импортозамещения. Наша команда стремится к созданию инновационных продуктов, которые не только соответствуют современным техническим требованиям, но и обеспечивают высокий уровень защиты и лицензирования софта и оборудования».

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