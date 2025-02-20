Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Безопасность
|

ICL Services расскажет про подход к аутсорсингу ИБ на конференции «Информационная безопасность 2025»

20 февраля продуктово-сервисная компания ICL Services станет участником ключевого мероприятия в сфере кибербезопасности — конференции «Информационная безопасность 2025», организованного CNews. Команда ICL Services поделится собственным опытом перевода компаний на аутсорсинг в области ИБ.

В рамках мероприятия эксперты обсудят тенденции развития рынка информационной безопасности, новые технологии противостояния киберугрозам, а также кейсы построения безопасной инфраструктуры. Алексей Морозков, старший руководитель центра управления кибербезопасностью ICL Services, выступит с докладом на тему «Аутсорсинг ИБ. Так ли это страшно?». Алексей поделится опытом, как можно облегчить переход на управляемые сервисы ИБ, с какими сложностями можно столкнуться и какие функции ИБ можно доверить аутсорсинговым компаниям.

«Наше участие в качестве официального партнера в конференции CNews — это отличная возможность для нас с коллегами обменяться опытом в области кибербезопасности. Технологии, используемые в кибератаках, не стоят на месте — они развиваются так же стремительно и быстро, как и технологии защиты, тем более в наступающую эпоху повсеместного использования возможностей ИИ. Такие встречи помогают нам оставаться в тренде, быть готовыми к новым вызовам, обмениваться лучшими практиками, и, самое главное, обеспечить кибербезопасность наших клиентов в условиях быстро меняющегося ландшафта киберугроз, — комментирует Алексей Морозков, старший руководитель центра управления кибербезопасностью ICL Services. — ICL Services уже на протяжении восемнадцати лет специализируется на аутсорсинге и реализует комплексные проекты по информационной безопасности на международном и российском рынках. Мы готовы делиться своим опытом с нашими партнерами, заказчиками и единомышленниками, чтобы помогать бизнесу противостоять современным киберугрозам».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поддельные ИТ-компании заставляют работников совершать мошеннические звонки. Несогласным грозят пытками и расправой

При помощи тысяч специально настроенных видеокамер в Петербурге установят массовую слежку за мигрантами. На них потратят десятки миллионов рублей

Российским безопасникам грозит тюрьма. Их могут посадить за доступ к персональным данным. Власти в поисках решения

«Дыры» в принтерах и МФУ Xerox открывают хакерам доступ ко всей корпоративной сети

Microsoft вырезала из Windows 11 функцию масштабной слежки после того, как она годами шпионила за пользователями

Хакеры вовсю эксплуатируют недавно заделанную «дыру» в файерволлах Palo Alto Networks. Патчи получат не все

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Самые легкие ноутбуки с диагональю 15–16 дюймов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate X6: тоньше планшета — лучше смартфона

Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще