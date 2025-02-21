Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Безопасность
|

Время обнаружения шпионских атак увеличилось на 40%

Среднее время обнаружения кибершпионских атак в 2024 г. достигло 390 дней, что на 40% больше, чем в 2023 г.. Эксперты «Информзащиты» связывают этот рост с совершенствованием методов маскировки вредоносного ПО и расширением арсенала инструментов для поиска уязвимостей, позволяющих злоумышленникам незаметно проникать в инфраструктуру компаний. Об этом CNews сообщили представители «Информзащиты».

Шпионское ПО представляет собой вредоносные программы, предназначенные для скрытого сбора конфиденциальной информации в инфраструктуре жертвы. В 2024 году наиболее распространенными методами реализации таких атак стали вредоносное программное обеспечение с функциями шпионажа (63% инцидентов) и инструменты скрытого мониторинга активности в системе (41%). Эти показатели суммарно превышают 100%, так как в ряде атак злоумышленники применяли несколько различных методов одновременно.

«Основной признак шпионских атак — длительное скрытное присутствие в системе. Современные злоумышленники активно используют методы маскировки: вредоносные программы часто проникают в инфраструктуру под видом легального ПО или загружаются вместе с ним, шифруют свой сетевой трафик, удаляют журналы событий, тем самым минимизируя риск обнаружения», — сказал директор Центра мониторинга и противодействия кибератакам IZ:SOC «Информзащиты» Александр Матвеев.

По данным «Информзащиты», злоумышленники также активно применяют инструменты автоматизированного поиска уязвимостей, включая системы имитации атак (BAS, Breach and Attack Simulation). Это позволяет им находить уязвимости нулевого дня (0-day), на которые еще не выпущены исправления.

При этом наиболее распространенным вектором доставки шпионского ПО остаются фишинговые атаки — около 60% всех инцидентов кибершпионажа начинались именно с них.

В 2024 г. шпионские атаки чаще всего были направлены на промышленный сектор (40% инцидентов) и ритейл (30%). Также значительное число атак зафиксировано в медицинской (10%) и образовательной (10%) сферах.

«Промышленность остается одной из наиболее атакуемых отраслей, что обусловлено высокой значимостью предприятий этого сектора для экономики, а также тем, что многие их ИТ- и ИБ-системы требуют модернизации. Информация, похищенная с таких объектов, может быть использована злоумышленниками для подготовки последующих атак. В свою очередь, ритейл, медицина и образование привлекают внимание атакующих из-за больших объёмов персональных и корпоративных данных, хранящихся в их системах», — сказал Матвеев.

Эксперты «Информзащиты» рекомендуют компаниям внедрять многоуровневый подход к киберзащите, включающий тестирование на проникновение и анализ защищённости информационных систем для выявления уязвимостей до злоумышленников, системное управление уязвимостями — регулярный аудит безопасности и оперативное обновление программного обеспечения, защиту от фишинга и социальной инженерии, включая антифрод-решения, многофакторную аутентификацию и обучение персонала, круглосуточный мониторинг и автоматизированное реагирование на инциденты с применением аналитики угроз и технологий поведенческого анализа. Современные шпионские атаки требуют не только технологической защищенности, но и высокой оперативности обнаружения подозрительной активности. Использование центров мониторинга (SOC), автоматизированных систем реагирования (SOAR), и различных MSSP-сервисов позволяет минимизировать время выявления угроз и значительно снизить потенциальные риски утечек данных и компрометации инфраструктуры.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Бизнес против. Wildberries и «Авито» критикуют стремление властей заставить россиян регистрироваться в маркетплейсах через «Госуслуги». Опрос

Поддельные ИТ-компании заставляют работников совершать мошеннические звонки. Несогласным грозят пытками и расправой

При помощи тысяч специально настроенных видеокамер в Петербурге установят массовую слежку за мигрантами. На них потратят десятки миллионов рублей

Российским безопасникам грозит тюрьма. Их могут посадить за доступ к персональным данным. Власти в поисках решения

«Дыры» в принтерах и МФУ Xerox открывают хакерам доступ ко всей корпоративной сети

Microsoft вырезала из Windows 11 функцию масштабной слежки после того, как она годами шпионила за пользователями

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор складного смартфона HUAWEI MATE XT | ULTIMATE DESIGN с тремя дисплеями: как они это сделали?

Самые легкие ноутбуки с диагональю 15–16 дюймов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate X6: тоньше планшета — лучше смартфона

Показать еще

Наука

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался
Показать еще