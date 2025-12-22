Бежавшая из России Nokia причастна к гибели людей из-за инженерной халатности

Ошибки в работе инженеров Nokia и австралийского телеком-оператора Optus привели к нескольким смертям. По причине некорректно настроенного оборудования на стороне оператора они не смогли дозвониться до скорой помощи и умерли. Доподлинно известно о двух таких случаях, но их может быть и больше.

Халатность привела к смерти

Австралийская телеком-компания Optus из-за технического сбоя не смогла корректно направить звонки своих абонентов в экстренные службы. Как пишет The Register, причиной этого была некорректная работа оборудования оператора, а следствием стала гибель нескольких людей. Они не смогли дозвониться до скорой помощи и в результате умерли, не получив медицинскую помощь вовремя.

Свою роль в этом сыграла и халатность инженеров финской компании Nokia. Это один из крупнейших в мире поставщиков сетевого оборудования – компания бежала из России в начале весны 2022 г., но ее «железо» по-прежнему ежедневно эксплуатируется крупнейшими операторами сотовой связи.

Инцидент произошел в Австралии 18 сентября 2025 г. Согласно отчету о случившемся, технические специалисты Optus, работавшие над модернизацией межсетевого экрана в составе инфраструктуры оператора, допустили, по меньшей мере, 10 ошибок. Именно они привели к нескольким смертельным случаям – пока доподлинно известно лишь о двух, но по итогу их может оказаться значительно больше. что привело к двум смертельным случаям.

Местное законодательство требует, от всех телеком-компаний перенаправлять все экстренные вызовы на номер 000 – местный аналог российского номера 112.

Правительство Республики Крым Точное число смертей из-за халатности инженеров Optus и Nokia пока неизвестно

Однако 18 сентября 2025 г. на протяжении целых 14 часов Optus не могла перенаправлять звонки некоторых клиентов на номер экстренной связи. The Register пишет, что поначалу в копании даже не знали о каких-либо проблемах в своей сети. Просветить ее удалось ее же абонентам, которые начали массово жаловаться в колл-центр оператора на невозможность позвонить по номеру 000.

Что произошло

Спустя три месяца после инцидента, 18 декабря 2025 г. был опубликован отчет о произошедшем. Его выпустила сама Optus, но The Register подчеркивает, что отчет независимый – его подготовила доктор Керри Шотт (Kerry Schott), австралийский руководитель, занимавшая руководящие должности во многих крупнейших компаниях страны.

В отчете установлено, что компания Optus запланировала 18 обновлений межсетевого экрана и выполнила 15 из них без происшествий. Однако при обновление номер 16 пошло не по плану – Optus отдала неверные инструкции своему аутсорсинговому провайдеру Nokia.

«По всей видимости, эти ошибки вызваны недостаточным вниманием к этому вопросу со стороны инженеров, отвечающих за межсетевые экраны», – говорится в отчете. – Некоторые сетевые инженеры не присутствовали на совещаниях по проекту, на которых оценивалось влияние запланированных работ».

Позже сотрудникам потребовалось внести изменения, которые означали изоляцию устройств и блокировку шлюза, что исключало перенаправление трафика. Компания Optus не использовала эту процедуру при шести предыдущих обновлениях межсетевых экранов. Nokia же предпочла использовать метод, который она не применяла при предыдущих обновлениях и который оказался неподходящим для данной задачи.

Когда компания Nokia приступила к работе, она ошибочно классифицировала задачу как не оказывающую влияния на сетевой трафик.

К тому моменту компания Optus классифицировала задачу как срочную. Это означало, что она не проводила техническую экспертизу, как это обычно бывает.

Затем Nokia выполнила обновление, используя неправильный метод. Вскоре после этого были обнаружены признаки проблем с сетью. Nokia отметила эти проблемы, но не стала проводить расследование. Компания Optus также знала о предупреждениях, но предпочла не вникать в этот вопрос.

Снежный ком

Ошибки, допущенные во время обновления сетевого экрана начали тянуть за собой другие проблемы. Так, в 2:40 утра команды Optus и Nokia провели проверку после внедрения и обнаружили, что количество сбоев при звонках на номер 000 не только не сокращается, как того ожидали инженеры, но и вовсе растет. В отчете сказано, что эта аномалия была обнаружена не сразу.

Следующей ошибкой стало то, что Optus использовала агрегированные данные по всей стране для оценки колебаний объемов звонков в своей сети. «Эти данные были недостаточно детализированными, чтобы выявить возникающую проблему, – отмечено в отчете. Поэтому локальные проблемы, вызванные одним неудачным обновлением, остались незамеченными».

«В ходе этого инцидента стали очевидны три момента. Во-первых, это крайне плохое управление и неудовлетворительная работа в компании Optus Networks и ее подрядчике Nokia. Процессы не соблюдались, и были выбраны неверные процедуры. Проверки были неадекватными, меры контроля игнорировались, а оповещениям уделялось недостаточно внимания, – говорится в отчете. – Наблюдалось нежелание обращаться за советом к более опытным специалистам в области сетевых технологий, а также акцент на скорости и выполнении задачи, а не на качестве выполнения работы».

В ходе проверки также выяснилось, что колл-центр Optus не осознавал, что может быть «первым каналом оповещения о проблемах с номером 000».

Нужна точная статистика

К моменту выхода материала информация о точном количестве погибших в результате некорректной работы «железа» Optus по-прежнему подлежала раскрытию. Между тем, доподлинно известно, сколько именно звонков на номер 000 оказались неуспешными по вине оператора.

Таковых звонков оказалось 455. Двое звонивших лишились жизни, не сумев вызвать скорую помощь.

Ткнуть носом Nokia и Optus

В докладе содержится призыв к компании Optus прекратить существующую практику работы в изолированных подразделениях и улучшить свои возможности по реагированию на инциденты и кризисные ситуации. Однако самые резкие слова адресованы техническим командам, участвовавшим в неудачном обновлении.

«То, что стандартное обновление межсетевого экрана прошло настолько плохо, непростительно, – говорится в документе. – Выполнение было неудовлетворительным, и, похоже, основное внимание уделялось скорее выполнению работы, чем ее правильному завершению. Необходимо усилить контроль как за сетевым персоналом, так и за компанией Nokia, чтобы все проходило гладко».