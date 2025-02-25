Новая функциональность Bi.Zone Threat Intelligence поможет компаниям предсказывать кибератаки и эффективнее бороться с утечками

На портале киберразведки Bi.Zone Threat Intelligence появился новый инструмент «Теневые ресурсы». С его помощью специалисты по безопасности смогут самостоятельно искать на теневых ресурсах информацию, которая касается их организации, а также анализировать дискуссии злоумышленников. Это позволит превентивно оценивать киберугрозы и предупреждать возможные целевые атаки. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

В подразделе «Поиск учетных записей» специалисты, отвечающие за кибербезопасность компаний, смогут проверить, не подверглись ли компрометации какие-либо из корпоративных учетных записей. Поиск можно осуществлять по email-адресу, почтовому домену или всем его поддоменам, а также по конкретному URL-адресу ресурса.

Новая функциональность поможет проверить наличие утекших данных на теневых ресурсах, а в случае свежих утечек получать о них своевременные уведомления. Это позволит специалистам по кибербезопасности быстро отреагировать на утечку (например, сбросив пароли скомпрометированных учетных записей) и не дать злоумышленникам воспользоваться этими данными для целевой атаки на компанию.

Олег Скулкин, руководитель Bi.Zone Threat Intelligence: «Раньше теневые ресурсы исследовали специалисты Bi.Zone Threat Intelligence, а на портале можно было ознакомиться с аналитическими материалами, подготовленными в результате этой работы. Теперь мы предоставили пользователям инструментарий для самостоятельного поиска. Новый раздел «Теневые ресурсы» будет доступен специалистам для поиска информации либо о собственной компании, либо о тех организациях, которые являются клиентами этой компании, если она отвечает за безопасность их данных».

Подраздел «Поиск по теневым ресурсам» позволит получать данные с коммуникационных площадок, которые используют киберпреступники, например теневых форумов и Telegram-каналов. Поиск можно настраивать по ключевому слову, фразе или домену. Таким образом специалисты по безопасности могут проверить, упоминается ли их организация на ресурсах злоумышленников, к примеру, в объявлениях о продаже украденных баз данных. Также это поможет быть в курсе того, на каких инструментах и методах сейчас сосредоточено внимание киберпреступников.

Оба подраздела позволяют фильтровать информацию по различным критериям, настраивать уведомления о появлении новых данных, интересующих пользователя, экспортировать полученные результаты в формате CSV, а также просматривать историю своих запросов и при необходимости быстро повторять их.

Данные Bi.Zone Threat Intelligence легли в основу Threat Zone 2025 — годового исследования киберландшафта России и других стран СНГ. В 2024 г. больше всего кибератак пришлось на государственный сектор (15%), финансовую отрасль (13%), а также транспорт и логистику (11%). При этом злоумышленники стали чаще атаковать компании ради шпионажа и по идеологическим мотивам. Преступники продолжают экспериментировать с инструментами и методами, но самым популярным способом проникновения в ИТ-инфраструктуру по-прежнему остается фишинг, хотя его доля и снизилась к концу 2024 г.