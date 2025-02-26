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«Контроль конфигураций» включен в реестр отечественного программного обеспечения

Система управления безопасностью конфигураций программного обеспечения «Контроль конфигураций», разработанная компанией «Линза», включена в реестр отечественного программного обеспечения. Запись об этом произведена на основании поручения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 12 февраля 2025 г. по протоколу заседания экспертного совета от 31 января 2025 г. №58пр.

Леонид Клычев, менеджер продукта, «Линза», сказал: «Компании, ориентированные на комплексный подход в ИБ, уделяют пристальное внимание безопасности конфигураций программного обеспечения. С одной стороны, возросшая активность киберпреступников вынуждает искать эффективные способы контроля ошибочных и небезопасных настроек ПО, которые могут стать для злоумышленников «воротами» в корпоративную инфраструктуру. С другой стороны, ориентация на импортозамещение и возросшее внимание регуляторов диктуют необходимость в наличии современных инструментов ИБ, ориентированных на отечественные экосистемы инфраструктурного и прикладного ПО. В ответ на запросы наших заказчиков мы интегрировали в продукт широкий набор стандартов для проведения автоматизированного аудита конфигураций ПО, а также предоставили инструменты для их глубокой кастомизации. С нашим продуктом заказчики могут выполнять углубленный харденинг инфраструктуры, проводить регулярные экспресс-аудиты конфигураций на предмет защищенности от распространенных тактик атак, контролировать выполнение предписанных регуляторами мер ИБ. Решение «Контроль конфигураций» поможет заказчикам создавать надежные инфраструктурные решения и сервисы на базе российского программного обеспечения».

ПО «Контроль конфигураций» в автоматизированном режиме проверяет конфигурации ИТ-активов на соответствие стандартам безопасности, основанным на требованиях регуляторов и корпоративных политиках. Использование решения позволяет снизить риски кибератак, сократить нагрузку на персонал и обеспечить эффективное взаимодействие ИТ- и ИБ-подразделений предприятия. Разработчики «Контроля конфигураций» активно развивают продукт и расширяют его возможности. Сегодня он работает с конфигурациями ОС Linux и Windows, с веб-серверами, СУБД и сетевым оборудованием.

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