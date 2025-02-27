В январе DDoS-атаки на развлекательный сектор в России выросли в 2 раза

Эксперты провайдера решений по защите от кибератак StormWall выявили значительный всплеск DDoS-атак на развлекательный сектор в России в январе этого года. По данным аналитиков StormWall, количество атак на развлекательные организации в январе 2025 г. выросло в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для анализа были использованы данные клиентов StormWall.

Основной причиной всплеска атак в развлекательном секторе стала обострившаяся конкурентная борьба в начале года. Январь является одним из наиболее загруженных периодов в году для игровых компаний. В это время пользователи активно играют в онлайн-игры, а также участвуют в киберспортивных турнирах. Многие игровые компании используют DDoS-атаки, чтобы навредить своим конкурентам, вывести из строя их ресурсы и переманить их аудиторию.

Есть вероятность, что часть атак на развлекательную сферу могли организовать политически мотивированные хактивисты. Во время новогодних праздников жители России смотрели много сериалов и фильмов в онлайн-кинотеатрах и на видеохостингах, и эти ресурсы были очень популярными. Хактивисты могли организовать DDoS-атаки на подобные платформы, чтобы помешать российской аудитории пользоваться услугами данных сервисов и испортить праздничный отдых.

В ходе анализа киберинцидентов фиксировались как простые типы атак, так и сложные многовекторные атаки, которые подстраиваются под защитные механизмы. которые являются серьезной угрозой для бизнеса. Многовекторные атаки направлены на разные уровни модели OSI, включая сетевой (L3), транспортный (L4) и прикладной (L7) уровни, что усложняет их обнаружение и нейтрализацию. Злоумышленники атакуют сразу несколько элементов системы, такие как веб-серверы, базы данных и сетевые устройства, стремясь вызвать максимальные перебои в работе. Фильтрация подобных атак требует комплексного подхода, сочетающего автоматизацию, многоуровневый анализ и адаптацию к новым угрозам.

По данным экспертов StormWall, многовекторные атаки на развлекательные компании в январе имели высокую мощность и разрушительную силу. Аналитики компании установили, что диапазон мощности атак составил от 80 до 300 Гбит/с. Длительность киберинцидентов составила от 10 минут до 3 часов.

Несмотря на появление большого количества новых методов атак, старые проверенные способы пользуются большой популярностью среди хакеров. Киберпреступники активно применяют различные инструменты, которые позволяют генерировать атаки большой мощности (SYN Flood, UDP Flood).

DDoS-атаки на развлекательный сектор могут привести к серьезным последствиям для компаний. Прежде всего, это финансовые потери, поскольку простой серверов ведет к потерям от рекламы, подписок и внутриигровых покупок. Также возможен репутационный ущерб, доверие пользователей утрачивается, если сервис не стабилен. Наконец, из-за DDoS-атак может произойти отток пользователей. Ведь даже кратковременный сбой может привести к падению активной аудитории. Игровые серверы требуют минимальных задержек, а DDoS-атака обычно вызывает задержки и разрывы соединений. Даже если сервер выдержит атаку, задержки могут разрушить игровой процесс и вызвать волну негативы со стороны пользователей. В стриминговых сервисах DDoS-атака часто приводит к буферизации и снижению качества трансляции, что также вызывает негатив у пользователей.