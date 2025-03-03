«Код Безопасности» провел успешные тесты на совместимость ПАК «Соболь» с серверами OpenYard

Производитель серверного оборудования OpenYard и российский разработчик средств защиты информации «Код Безопасности» подтвердили совместимость своих решений: серверов семейства RS201I и программно-аппаратного комплекса (ПАК) «Соболь». Об этом CNews сообщили представители OpenYard.

В рамках испытаний проверялась корректность и стабильность работы программно-аппаратного комплекса на серверном оборудовании OpenYard. Они оснащены системными платами RMB-MS93-FS0 и производятся на базе собственного производственного комплекса в Рязани, а также соответствуют стандартам, установленным Минпромторгом России.

Серверы семейства RS201I поддерживают установку до 24 накопителей SAS/SATA/NVME, укомплектованы двумя процессорами третьего поколения x86 с теплопакетом до 270Вт каждый, поддерживают установку до 4 ТБ оперативной памяти DDR4 и позволяют установить до восьми PCIe-устройств и по одному устройству формата OCP 3.0 и OCP 2.0.

«Соболь» от «Кода Безопасности» — участник российского рынка в сегменте комплексов доверенной загрузки ОС. ПАК запускается до загрузки операционной системы и не позволяет загружать данные из недоверенных внешних носителей. Кроме того, продукт обеспечивает надежность за счет независимого модуля памяти, в котором хранятся критичные для заказчика данные.

«OpenYard поддерживает тренд на совместную работу вендоров ПО и аппаратного обеспечения, поэтому мы на постоянной основе расширяем список своих технологических партнеров. Это помогает выпускать на рынок готовые для интеграции комплексные решения, нацеленные на быстрое внедрение в ИТ-инфраструктуру любого бизнеса. Для OpenYard тестирование на совместимость с российскими программными продуктами — один из важнейших этапов при продвижении продукции на рынке: наличие подтверждающих сертификатов и результатов тестирования позволяет формировать качественную и доверенную аппаратную платформу для заказчиков из различных секторов экономики», — сказала Наталья Курилина, руководитель направления по работе с технологическими партнерами OpenYard.

«На российском рынке «Соболь» обладает одной из самых обширных баз технологических партнеров, то есть совместим с большим количеством различных отечественных продуктов. В рамках подобных партнерств, как и в случае с OpenYard, “Код Безопасности” предоставляет заказчикам проверенные интегрированные решения, которые имеют высокую импортонезависимость, отказоустойчивость и эффективность», — отметил Михаил Кайшев, менеджер по работе с партнерами компании «Код Безопасности».