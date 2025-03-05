В R-Vision VM теперь доступна автоматизированная проверка соответствия стандартам безопасности

Компания R-Vision, российский разработчик систем кибербезопасности, представила в R-Vision VM новый режим Compliance-сканирования — инструмент для автоматизированного аудита ИТ-инфраструктуры на соответствие стандартам безопасности. Новая функция поможет снизить трудозатраты на ручные проверки и повысить уровень защищенности компаний. Об этом CNews сообщили представители R-Vision.

Несмотря на развитие автоматизированных решений, многие компании по-прежнему тратят значительные ресурсы на ручные проверки. Compliance-сканирование в R-Vision VM автоматизирует этот процесс, снижая затраты и повышая точность проверок. Это особенно важно для организаций, подпадающих под требования регуляторов, таких как Банк России, ФСТЭК России и др. Например, организации в сфере финансов, здравоохранения, промышленности, а также госструктуры обязаны соблюдать строгие нормы безопасности, а автоматизированный контроль помогает избежать нарушений и минимизировать риски.

Новые функции R-Vision VM решают эту проблему за счет: автоматизированного аудита соответствия – сокращает время проверки, снижает операционные издержки и вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором; гибкости настроек – позволяет загружать собственные шаблоны проверок для соответствия внутренним корпоративным политикам безопасности; детальной аналитики – выявляет потенциальные риски несоответствия и предлагает корректирующие меры; процессного подхода, который позволяет выстроить и автоматизировать процесс управления выявленными несоответствиями.

Андрей Селиванов, продакт-менеджер R-Vision VM: «Соответствие требованиям — важный элемент защиты бизнеса. R-Vision VM предоставляет инструмент для автоматизированных проверок, основываясь на международных стандартах. Кроме того, в продукте реализована функция создания собственных проверок. Система выявляет несоответствия и помогает выстроить процесс Compliance-контроля, позволяя компаниям проходить аудит и обеспечивать безопасность».

Система поддерживает аудит операционных систем, включая Windows Server и Desktop, macOS, Linux-дистрибутивы (Red Hat, Ubuntu, Debian и др.). Это дает возможность контролировать безопасность серверных и пользовательских сред в корпоративных сетях. Также реализована проверка программного обеспечения, такого как Microsoft Exchange, Apache Tomcat и других критически важных сервисов.

Также доступна автоматизированная проверка СУБД, включая Oracle, Microsoft SQL Server и др. Это позволяет выявлять несоответствия в настройках хранения и обработки данных, минимизируя риски утечек в результате атак.

Кроме того, R-Vision VM проводит аудит сетевого оборудования, включая решения от Cisco, Check Point и др. Проверка сетевых устройств помогает выявлять ошибки конфигурации, которые могут привести к угрозам безопасности. Благодаря такому комплексному подходу Compliance-сканирование охватывает все ключевые элементы ИТ-инфраструктуры, позволяя организациям своевременно обнаруживать и устранять нарушения в настройках безопасности.