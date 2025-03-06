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Angara Security: многие владельцы ИТ-систем не закрывают известные уязвимости годами

По статистике сервиса Angara ASM, в 2024 г. у исследованных заказчиков была закрыта лишь каждая вторая выявленная уязвимость. При этом 4% всех найденных уникальных уязвимостей, исследуемых сервисом Angara ASM, были уязвимости критического уровня. Об этом CNews сообщили представители Angara Security.

Специалисты компании Angara Security подтверждают выводы Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Служба обнаружила свыше тысячи уязвимостей в государственных ИТ-системах. В ходе проверки защищенности 100 государственных информационных систем было выявлено около 1200 уязвимостей, большинство из которых относится к высокому и критическому уровням опасности. Половина организаций, относящихся к критически важной информационной инфраструктуре (КИИ), также содержит критические уязвимости в своих системах.

Эти данные подчеркивают необходимость усиления мер по защите ИТ-инфраструктуры и оперативного реагирования на угрозы безопасности.

«Злоумышленники часто используют уязвимости внешнего периметра как точку первоначального проникновения в ИТ-инфраструктуру. Если операция на внешнем периметре успешна, они закрепляются внутри сети и проводят разведывательные мероприятия, направленные на выявление уязвимых активов, стремясь остаться незамеченными как можно дольше. Обнаружив слабый пароль или хост с потенциальным открытым доступом — или, как бывало, найдя пароль в открытом доступе в коде или базе знаний организации, — они переходят к целевой атаке, например, для последующего шифрования или уничтожения данных организации. Поэтому задачи постоянного мониторинга активов — как внешних, так и внутренних — и своевременного устранения уязвимостей остаются приоритетными для обеспечения информационной безопасности любой системы, особенно относящейся к КИИ или государственным ИТ-системам», — сказал Максим Ежов, руководитель отдела непрерывного мониторинга безопасности и отдела продуктового управления Angara Security.

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