Bi.Zone GRC: обновлен модуль для работы с персональными данными

В решении улучшены механизмы для анализа соответствия требованиям о персональных данных (ПДн). Теперь Bi.Zone GRC предоставляет компаниям более детализированный анализ и точные рекомендации для соблюдения законодательства. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Теперь модуль Compliance Management платформы Bi.Zone GRC позволяет:

– Автоматически загружать данные о системах, компонентах и средствах защиты информации. Это минимизирует ручной ввод информации и вероятность ошибок учета. Если есть расхождения между документами и реальным состоянием ИТ-инфраструктуры, система уведомит о несоответствиях и поможет их исправить.

– Редактировать группами записи из реестра процессов. Это особенно полезно организациям, в которых много процессов обработки ПДн: теперь сотрудники могут изменять сразу несколько записей, экономя время.

– Автоматически наполнять реестр бизнес-процессов на основе данных из подразделений. Теперь пользователям не нужно вручную вводить информацию — актуальность реестра поддерживается автоматически.

– Формировать типовые категории субъектов ПДн. Это актуально для групп компаний или организаций, которые используют единые классификаторы данных. Такой подход упрощает администрирование и повышает стандартизацию процессов.

– Проводить автоматический анализ соответствия требованиям регуляторов и получать рекомендации. Теперь платформа самостоятельно анализирует уровень компании в плане соответствия требованиям законодательства России в области обработки персональных данных и сообщает, что следует исправить.

– Поддерживать актуальность документации. Сотрудникам компании не придется проверять появление новых требований и загружать их в систему — платформа делает это автоматически, экономя ресурсы. Также пользователи теперь могут отправлять всю документацию в архив, что облегчает управление файлами и их хранение.

– Оценить размер рисков при нарушении требований законодательства. Платформа сформирует список существующих рисков, оценит возможные последствия при несоблюдении требований и подскажет, какая ответственность может возникнуть.

Андрей Быков, руководитель Bi.Zone GRC: «Соответствовать всем требованиям законодательства — сложно. Наше решение облегчает этот процесс и позволяет сделать соблюдение требований по ПДн вдвое дешевле, чем при найме сторонних экспертов, а также эффективнее, чем при использовании предыдущей версии продукта».

Bi.Zone GRC помогает организациям автоматизировать ключевые процессы кибербезопасности и обеспечить соответствие требованиям регуляторов. Платформа позволяет управлять уязвимостями, ИТ-активами и защитой данных. Bi.Zone GRC включена в реестр отечественного ПО и совместима с российскими операционными системами.