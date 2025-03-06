«Инфосистемы Джет» предупредила о новой мошеннической схеме обмана покупателей на маркетплейсах

«Инфосистемы Джет» сообщила о мошеннической схеме, нацеленной на покупателей интернет-магазинов. Особенную активность злоумышленники проявляют в преддверии праздников.

Эксперты Jet CSIRT, подразделения «Инфосистемы Джет» по реагированию на инциденты информационной безопасности, отмечают пик распространения незаконной схемы. Мошенники пользуются желанием покупателей приобрести товары по выгодным ценам перед праздниками.

Как работает схема: жертва приобретает товар, например кофемашину, по значительно сниженной цене на известной онлайн-платформе. После оформления заказа мошенники связываются через чат с покупателем, сообщая о «временном отсутствии» товара. Они предлагают оформить заказ в одноименном магазине на другом крупном маркетплейсе по такой же или чуть более высокой цене. Чтобы не упустить выгоду, покупатель соглашается. Затем злоумышленники отправляют ему фишинговую ссылку, которая имитирует официальный сайт маркетплейса. Ссылка может содержать незначительные отличия в написании адреса, например замену символов (i на 1, b на d). После ввода данных и оплаты через фишинговую страницу мошенники списывают деньги, а товар покупатель не получает.

В другом варианте схемы мошенники запрашивают у жертвы адрес доставки и персональные данные для оформления «бесплатной курьерской доставки». Получив эту информацию, мошенники присылают реквизиты для оплаты через систему быстрых платежей (СБП) на личный номер телефона, что также приводит к потере денежных средств.

«Преддверие праздников — это золотое время для мошенников. Пользователи более восприимчивы к заманчивым предложениям и менее внимательны к деталям. Мы настоятельно рекомендуем проявлять повышенную бдительность и критически оценивать любые предложения, которые кажутся слишком выгодными, особенно в этот период», — сказал Павел Абакумов, эксперт по кибербезопасности «Инфосистемы Джет».

Рекомендации по защите от мошеннических действий: тщательно проверяйте информацию о продавце: изучайте отзывы, обращайте внимание на контактные данные и официальные каналы связи; будьте осторожны с подозрительно низкими ценами: чрезмерно низкая цена — один из главных признаков мошенничества; никогда не выходите за рамки официальной платформы: любые предложения о переходе на сторонние сайты или общение через личные каналы должны вызывать подозрения; не бойтесь задавать вопросы и запрашивать подтверждения: чем больше информации вы получите, тем проще будет оценить надежность продавца; используйте безопасные способы оплаты: отдавайте предпочтение официальным платежным системам, предоставляющим защиту покупателя.