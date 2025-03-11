«Лаборатория Касперского» и «Сбер» договорились о создании ИИ-решений для усиления кибербезопасности бизнеса и россиян

«Лаборатория Касперского» и «Сбер» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта. Стороны договорились о технологическом партнёрстве, изучении и разработке алгоритмов и решений в области кибербезопасности с использованием технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, в частности, GenAl. В планах — создание мультиагентных систем и ИИ-моделей в сфере кибербезопасности, обучение таких моделей и разработка индустриального стандарта оценки их способностей.

Технологии и экспертиза компаний позволят сформировать выборки для обучения моделей ИИ, что ляжет в основу решений для обеспечения комплексной кибербезопасности страны, бизнеса и населения.

«Мы считаем, что важен многосторонний диалог, цель которого — выработать лучшие практики использования технологий искусственного интеллекта в кибербезопасности. База знаний «Лаборатории Касперского» содержит информацию о двух миллиардах угроз, наши эксперты исследуют и готовят отчёты об активности, техниках и тактиках сотен групп злоумышленников по всему миру. Используя эти уникальные данные, совместно со «Сбером» мы планируем создать технологии, которые позволят компаниям быть на шаг впереди атакующих. Отдельное внимание будет уделяться тестированию моделей и митигации потенциальных рисков», — сказал Антон Иванов, технический директор «Лаборатории Касперского».

Стороны запускают совместный проект по исследованию ИИ-возможностей в кибербезопасности на базе прототипа мультиагентной системы «Сбера», созданной для автоматизации проверки защищённости инфраструктуры с использованием GenAl. На текущий момент прототип уже способен самостоятельно выявлять уязвимости, адаптируя методы проверок в реальном времени, что значительно повышает эффективность и глубину тестирования.

Мультиагентные системы на базе искусственного интеллекта, которые будут разработаны в рамках сотрудничества, можно будет применять в различных областях кибербезопасности, в том числе для изучения активности злоумышленников. Более того, полученные в процессе сотрудничества знания могут быть заложены в основу индустриального стандарта оценки способностей моделей искусственного интеллекта в сфере информационной безопасности.

«Лаборатория Касперского» уже около 20 лет использует в своих решениях технологии машинного обучения и искусственного интеллекта, чтобы выявлять и предотвращать угрозы. Ежедневно продукты компании обнаруживают в среднем 467 тыс. новых образцов вредоносных файлов, и 99% из них — автоматически. «Лаборатория Касперского» использует свой опыт в области ИИ для совершенствования продуктов: от обнаружения угроз и приоритизации событий безопасности до анализа угроз с помощью GenAI (генеративного ИИ).