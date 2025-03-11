Провайдер «Инферит Облако» защитит данные клиентов с помощью DRaaS

Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) объявил о запуске новой услуги — аварийного восстановления по сервисной модели. Решение будет полезно организациям, чья работа, репутация и доход неразрывно связаны с доступностью их цифровых продуктов и сервисов. Вывод на рынок новой услуги отвечает глобальной стратегии ГК Softline по развитию собственного портфеля услуг и продуктов. Об этом CNews сообщили представители Softline/

Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) объявил о выводе на рынок DRaaS (Disaster Recovery as a Service) — услуги аварийного восстановления ИТ-инфраструктуры, предоставляемой по сервисной модели. Это комплексное решение, которое обеспечивает быстрое восстановление критически важных бизнес-систем и данных компании в случае непредвиденных сбоев, кибератак, природных катастроф или других чрезвычайных ситуаций.

DRaaS позволяет организациям создать полноценную резервную копию своей ИТ-инфраструктуры в облаке провайдера, включая серверы, сетевые настройки, приложения и данные. При возникновении аварийной ситуации заказчик может оперативно переключить свои бизнес-процессы на резервную инфраструктуру, сведя к минимуму время простоя и потенциальные финансовые потери.

Сервис аварийного восстановления от «Инферит Облако» поможет решить следующие задачи: защитить бизнес от простоев. DRaaS позволяет оперативно восстановить рабочие процессы в облаке, обеспечить работу с минимальным простоем при авариях и катастрофах; масштабировать ресурсы. Гибкое управление ресурсами в зависимости от текущих потребностей, в том числе автоматическое масштабирование при пиковых нагрузках; снизить риск потери данных. DRaaS обеспечит безопасность данных и быстрое их восстановление после инцидентов; упростить тестирование. Разработчики создают новые версии ПО без риска для основного сервиса; повысить доступность сервисов. Высокая доступность систем для конечных пользователей за счет распределения нагрузок и переключения на резервные ресурсы.

Удобство DRaaS проявляется в его экономической эффективности. Компании избегают крупных первоначальных инвестиций в построение собственного резервного дата-центра, переводя капитальные затраты в прогнозируемые операционные расходы. Клиенты платят только за фактически используемые ресурсы по понятной модели подписки, что делает бюджетирование более предсказуемым.

Клиенты «Инферит Облако» могут увеличивать или уменьшать объем используемых ресурсов в зависимости от меняющихся потребностей бизнеса. Решение адаптируется под различные типы приложений и инфраструктур, будь то физические, виртуальные или гибридные сценарии. Важно и то, что параметры восстановления настраиваются индивидуально для разных систем в соответствии с их критичностью.

«Современные сервисы развиваются стремительно, это касается и надежности ИТ-инфраструктуры. Однако никто не застрахован от сбоев на уровне оборудования, виртуальных машин, операционной системы и приложений. Не стоит забывать о человеческом факторе. Бизнес должен располагать инструментом, который позволяет восстановить приложение быстро и без потерь данных. Внедрение DRaaS-решения закрывает эти потребности», — отметил технический директор «Инферит Облако» Сергей Андриевский.

DRaaS от «Инферит Облако» базируется на решениях от российских вендоров: «Хайстекс Акура» и MIND Guard. Оба инструмента включены в реестр отечественного ПО. Сотрудничество с вендорами отвечает стратегии «Инферит Облако» по повышению безопасности и отказоустойчивости облачных сервисов.

Аварийное восстановление по подписке дополнит портфель облачных сервисов провайдера (IaaS). В него уже входят виртуальные серверы и кластеры, частные и гибридные облака, прерываемые виртуальные машины (Spot Instances), а также помощь в миграции с облачных платформ.