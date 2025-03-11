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Servicepipe представляет программно-аппаратный комплекс по защите от атак на уровне приложений

Компания Servicepipe, российский разработчик решений для анализа и фильтрации нежелательного трафика, представляет рынку программно-аппаратный комплекс (ПАК) для выявления и высокоточной блокировки DDoS и фулстек-ботов на уровне L7. Вендор объявляет о сборе заявок на пилот. Об этом CNews сообщили представители Servicepipe.

ПАК Cybert — следующее поколение on-premise решения, действующего продукта Cybert. Продукт запущен более четырех лет назад и на сегодняшний день успешно работает в контуре 20 компаний по гибридной схеме — с локальной установкой ПО Cybert на серверах NGINX заказчиков и получением актуальных сигнатур из облака Servicepipe. Данный вариант подключения позволяет фильтровать трафик локально без раскрытия сертификатов SSL/TLS, соответствует требованиям обработки чувствительных данных, включая стандарты PCI DSS и ГОСТ Р 57580.1-2017.

ПАК представляет собой взаимосвязанные компоненты, обменивающиеся данными в пределах контура сети компании: ПО Cybert, центр принятия решений (cresp) и интерфейс управления (GUI). Для повышения отказоустойчивости ноды решения объединяются в кластер. На сегодняшний день ПАК Cybert уже тестируется в двух кредитных организациях из топ-10 в России.

«До 2022 г. большинство банков использовали для защиты от ботовых атак коробочные решения иностранцев, российской альтернативы не было. Такие продукты особенно востребованы среди организаций с внутренней концепцией Zero Trust. — сказал Сергей Андриенко, руководитель направления по защите веб-приложений Servicepipe. — В разработке наших продуктов мы всегда придерживаемся походов build-to-suit. И сейчас мы готовы принимать заявки на пилот нового ПАК Cybert от игроков из разных сегментов бизнеса».

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