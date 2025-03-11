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SimpleOne обновил продукт SimpleOne ITSM до версии 1.14.0

Российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne, входит в корпорацию ITG, обновил продукт SimpleOne ITSM до версии 1.14.0 и добавил обработку почтовых сообщений от систем мониторинга. Кроме того, вендор улучшил логику классификации запросов на обслуживание, доработал логику связывания дочерних и родительских инцидентов, внес улучшения и исправления в логику работы с запросами на изменение. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

В обновленной версии SimpleOne ITSM вендор дополнил модуль управления событиями мониторинга функциональностью создания событий из почтовых сообщений. Это нововведение существенно расширяет сферу возможного применения механизма обработки событий мониторинга. SimpleOne добавил новый тип источника мониторинга – «Письма», который позволяет получать сообщения от систем мониторинга, не поддерживающих отправку JSON. Чтобы использовать письма как источник мониторинга, клиенту необходимо настроить парсинг почтовых сообщений и подготовку на их основе данных в формате JSON для дальнейшей обработки системой в дополнительном шаге мастера создания нового источника мониторинга.

Кроме того, в новой версии появилась возможность классификации запроса на обслуживание по услуге, что особенно удобно, когда в «Каталоге услуг» присутствует сложная иерархия родительских и дочерних услуг. Для этого вендор добавил на форму запроса на обслуживание новое поле «Основная услуга». Если оно заполнено, то в поле «Услуга» для выбора будут доступны только те значения, у которых основная услуга совпадает с указанным значением. Если поле «Основная услуга» не заполнено, то в поле «Услуга» для выбора доступны все значения из каталога.

Еще одним улучшением стала доработка логики связывания родительских инцидентов с дочерними для более удобной массовой обработки записей инцидентов по одному событию.

Изменения коснулись проверки плановых дат запросов на изменение​. Вендор добавил в запросы на изменение проверку значений полей «Плановая дата/время начала» и «Плановая дата/время окончания» на соответствие временным рамкам задач на изменение, связанных с текущим запросом. Новая функциональность позволит менеджерам изменений более эффективно планировать работу по запросам.

«Новая функциональность SimpleOne ITSM с каждым релизом улучшает пользовательский опыт и расширяет сферу применения продукта для автоматизации бизнес-процессов. Каждое обновление наших решений – это реакция на растущий спрос. Мы заинтересованы в постоянном улучшении и развитии SimpleOne ITSM для масштабирования продукта», — отметил Андрей Вишняков, директор по бизнес-продуктам SimpleOn.

Обновленная версия платформы уже доступна для заказа клиентам SimpleOne. Новые пользователи могут запросить демонстрацию продукта на сайте компании.

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