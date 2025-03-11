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«Цикада» и «Код Безопасности» обеспечили защиту информации Социального фонда России

Системный ИТ-интегратор холдинг «Цикада» и российский вендор средств защиты информации «Код Безопасности» завершили интеграцию NGFW «Континент 4» в инфраструктуру Единой централизованной цифровой платформы (ЕЦП) Фонда пенсионного и социального страхования России. Об этом CNews сообщили представители ООО ГК «Инфотактика» в составе АО «Цикада».

В рамках программы модернизации системы обеспечения информационной безопасности государственной информационной системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» (КСОИБ ЕЦП) СФР компаниями проведено импортозамещение иностранного решения на отечественное.

Ранее ИТ-инфраструктуру ЕЦП защищал зарубежный продукт FortiGate. Однако с учетом требований действующего российского законодательства о необходимости использования отечественных средств информационной безопасности возникла потребность в замене решения. Партнером проекта выступила компания «Код Безопасности», чьи продукты имеют необходимые для защиты критических сервисов сертификаты. В качестве основы системы безопасности было выбрано флагманское решение компании Межсетевой экран нового поколения (NGFW) «Континент 4».

Решение внедрено в 88 региональных подразделениях СФР и центральном аппарате, а также в 129 территориальных органах, расположенных в новых субъектах России. Интеграция NGFW «Континент 4» в этих локациях позволила создать единую надежную систему безопасности, охватывающую всю инфраструктуру Социального Фонда России.

«На сегодняшний день NGFW «Континент 4» – один из самых зрелых продуктов в сегменте сетевой защиты, наше решение используют более двух тысяч российских организаций. Главные преимущества «Континент 4» заключаются в централизованном управлении большим количеством устройств, что особенно ценно для СФР с его территориально распределенной инфраструктурой, и наличии комплексного набора инструментов защиты, которые покрывают основные актуальные киберугрозы», – сказал коммерческий директор «Кода Безопасности» Федор Дбар.

В ходе подготовки к внедрению системы безопасности, специалисты холдинга «Цикада» провели тщательный анализ ИТ-инфраструктуры Фонда Пенсионного и Социального Страхования России, что позволило разработать оптимальную схему защиты, учитывающую особенности каждого региона и объекта.

«Мы стремимся обеспечить максимальную безопасность для всех пользователей ЕЦП, ведь защита конфиденциальной информации – основополагающий аспект в цифровом мире. Мы уверены, что с внедрением инсталляции из NGFW «Континент 4» мы сможем не только предотвратить потенциальные угрозы, но и создать устойчивую архитектуру, способную противостоять современным вызовам кибербезопасности», – отметил генеральный директор холдинга «Цикада» Александр Колосов.

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