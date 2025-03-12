Центр экспертизы «Гарда» поможет бизнесу снизить операционные риски информационной безопасности

Группа компаний «Гарда» открыла Центр экспертизы для выявления и оценки рисков информационной безопасности у заказчиков, а также защиты данных на всех этапах жизненного цикла. Специалисты Центра помогут обучать сотрудников и повышать уровень их киберграмотности, а также обеспечивать соответствие систем информационной безопасности требованиям регуляторов. Эксперты обеспечат настройку и поддержку работы продуктов «Гарда», повысят эффективность их эксплуатации в инфраструктуре для сохранения непрерывности бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили представители ГК «Гарда».

Центр экспертизы помогает заказчикам своевременно выявлять потенциальные угрозы и предотвращать их развитие в реальные инциденты с фокусом на защите данных и сетевой безопасности. Специалисты оптимизируют использование DLP- и DBF-систем, инструментов мониторинга сетевой безопасности, включая NDR, и потоков данных Threat Intelligence. Эксперты анализируют кибератаки, уязвимости и тенденции в кибербезопасности, предоставляя заказчикам актуальные индикаторы компрометации, аналитические отчеты и рекомендации по защите.

«Консультации экспертов помогают оптимизировать процессы защиты и исключить избыточные расходы на информационную безопасность. Они сопровождают интеграцию решений в ИТ-инфраструктуру и настройку систем с учетом требований заказчика для точного обнаружения атак с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Также Центр экспертизы адаптирует решения к нормативным актам и помогает избежать санкций регулирующих органов. В итоге клиенты получают индивидуальные конфигурации, обучение сотрудников работе с ИБ-системами, адаптированную под конкретный бизнес модель угроз, оперативные обновления индикаторов атак и поддержку по соблюдению нормативных требований», ‒ сказал Илья Селезнев, руководитель продукта «Гарда Threat Intelligence» и направления экспертных сервисов.