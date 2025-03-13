Для улучшенной защиты сети Enterprise компаний выпустили новый релиз Ideco NGFW 19

Компания Ideco выпустила новую версию межсетевого экрана следующего поколения Ideco NGFW 19. Этот релиз включает в себя множество функций и оптимизаций, направленных на повышение безопасности инфраструктуры российских предприятий и удобства использования. Об этом CNews сообщили представители Ideco.

В новой версии межсетевого экрана существенно улучшена производительность и добавлены новые функции для интеграции решения в сложные сети. Все обновления соответствуют требованиям регуляторов. Обновленный модуль IPS позволяет повысить киберзащиту компаний от современных атак и обнаруживать угрозы в реальном времени.

Ideco NGFW 19 имеет гибкую структуру в настройке правил безопасности и централизованный контроль пользователей. Благодаря управлению доступом через ACL можно тонко настроить права доступа к ресурсам компании и легко произвести миграцию с Cisco. SSL VPN портал поддерживает двухфакторную аутентификацию (2fa) и предоставляет безопасное разрешение к ресурсам корпоративной сети из браузера. Внедренный Loopback-интерфейс для GRE, GRE/IPsec-туннелей а так же для BGP и OSPF позволяет осуществлять стабильное соединение между филиалами компании и ЦОДами.

Релиз имеет высокую производительность и масштабируемость. Ускоренная работа с большим числом пользователей Active Directory позволяет ИТ-инфраструктуре организаций работать быстрее, даже при высокой нагрузке. Межсетевой экран обслуживает сотни тысяч пользователей и групп безопасности с десятками тысяч правил файрвола.

«С выходом новой версии Ideco NGFW 19 мы продолжаем следовать нашему курсу на инновации и улучшение безопасности сетевой инфраструктуры крупных компаний. Новая функциональность, включая структурированный журнал трафика и поддержку ГОСТ VPN, позволит нашим пользователям более эффективно управлять безопасностью организации и контролировать сетевой трафик. Мы уверены, что эти обновления значительно повысят уровень защиты и упростят администрирование для наших заказчиков», — сказал Дмитрий Хомутов, директор компании Ideco.