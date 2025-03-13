Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Безопасность
|

Для улучшенной защиты сети Enterprise компаний выпустили новый релиз Ideco NGFW 19

Компания Ideco выпустила новую версию межсетевого экрана следующего поколения Ideco NGFW 19. Этот релиз включает в себя множество функций и оптимизаций, направленных на повышение безопасности инфраструктуры российских предприятий и удобства использования. Об этом CNews сообщили представители Ideco.

В новой версии межсетевого экрана существенно улучшена производительность и добавлены новые функции для интеграции решения в сложные сети. Все обновления соответствуют требованиям регуляторов. Обновленный модуль IPS позволяет повысить киберзащиту компаний от современных атак и обнаруживать угрозы в реальном времени.

Ideco NGFW 19 имеет гибкую структуру в настройке правил безопасности и централизованный контроль пользователей. Благодаря управлению доступом через ACL можно тонко настроить права доступа к ресурсам компании и легко произвести миграцию с Cisco. SSL VPN портал поддерживает двухфакторную аутентификацию (2fa) и предоставляет безопасное разрешение к ресурсам корпоративной сети из браузера. Внедренный Loopback-интерфейс для GRE, GRE/IPsec-туннелей а так же для BGP и OSPF позволяет осуществлять стабильное соединение между филиалами компании и ЦОДами.

Релиз имеет высокую производительность и масштабируемость. Ускоренная работа с большим числом пользователей Active Directory позволяет ИТ-инфраструктуре организаций работать быстрее, даже при высокой нагрузке. Межсетевой экран обслуживает сотни тысяч пользователей и групп безопасности с десятками тысяч правил файрвола.

«С выходом новой версии Ideco NGFW 19 мы продолжаем следовать нашему курсу на инновации и улучшение безопасности сетевой инфраструктуры крупных компаний. Новая функциональность, включая структурированный журнал трафика и поддержку ГОСТ VPN, позволит нашим пользователям более эффективно управлять безопасностью организации и контролировать сетевой трафик. Мы уверены, что эти обновления значительно повысят уровень защиты и упростят администрирование для наших заказчиков», — сказал Дмитрий Хомутов, директор компании Ideco.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Валерий Гейко, ABSolite: ИБП с умной логикой распределения мощности помогает оптимизировать расходы

Исправленная «дыра» в PHP внезапно стала предметом массовой эксплуатации

ИИ-секретарь и скидки на кофе: что должна уметь биллинговая система в телекоме

Мошенники убивают рынок жестких дисков. Они научились идеально маскировать подержанные HDD под новые. Покупатели сильно рискуют

В России введут лимиты на покупки в интернет-магазинах. Но россиянам это понравится

HP доигралась. Новая прошивка «окирпичила» ее принтеры, теперь они не работают даже с оригинальными картриджами

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как организовать рабочее место стримера и выбрать гаджеты для домашних видеотрансляций

Мощные, но легкие: самые производительные ноутбуки весом до 1,25 кг

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 PaperMatte: универсальное решение с отличным экраном

Показать еще

Наука

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости
Показать еще