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«Код Безопасности» подтвердил совместимость Jinn Client с OC «ОСнова»

Специалисты «Кода Безопасности» и АО «НППКТ» провели успешные тесты на совместимость средства создания электронной подписи и доверенной визуализации документов Jinn Client (версия 2.0) с российской операционной системой «ОСнова». Об этом CNews сообщили представители компании «Код Безопасности».

В ходе испытаний эксперты компаний проверили корректность и отказоустойчивость работы Jinn Client под управлением ОС «ОСнова», подтвердив полную совместимость и работоспособность технологического стека.

«ОСнова» – отечественная операционная система, предназначенная для рабочих станций и серверов. ОС разработана с учетом требований безопасности, зарегистрирована в реестре Минцифры, а также сертифицирована ФСТЭК и ФСБ России. «ОСнова» распространена в 86 регионах России. АО «НППКТ» развивает экосистему совместимого с операционной системой программного обеспечения, предлагая пользователям комплексные решения для создания устойчивой и функциональной среды, соответствующей потребностям клиентов.

«Jinn Client» – средство создания электронной подписи и доверенной визуализации документов. Оно позволяет ускорить процессы документооборота, а также обеспечить защиту за счет доверенного отображения подписываемых транзакций. Jinn Client версии 2.0 имеет сертификаты соответствия требования ФСБ России к средствам криптографической защиты информации, которые были продлены в 2024 г. Благодаря этому решение может применяться для создания электронных подписей в информационных системах, которые не содержат сведений, составляющих государственную тайну.

«Мы рады сообщить о положительных результатах тестирования наших продуктов. Это подтверждает возможность эффективного использования обеих систем для обеспечения большей безопасности данных. Мы уверены, что совместно разработанные решения будут востребованы среди наших клиентов», – сказал ведущий архитектор экосистемы ОС «ОСнова», АО «НППКТ» Александр Задорнов.

«Темпы цифровизации России растут, и тесты на совместимость таких востребованных инструментов, как электронные подписи, позволяют поддержать этот тренд. На сегодняшний день Jinn Client уже прошел соответствующие испытания с самым разным программным обеспечением, что позволяет значительно сокращать время интеграции технологического бандла в целевую ИТ-инфраструктуру заказчика», – отметила менеджер по продукту компании «Код Безопасности» Елена Соленова.

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