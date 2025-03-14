Более трети опрошенных россиян готовы отказаться от традиционных паролей

«Лаборатория Касперского» совместно с «Почта Mail» и Hi-Tech Mail выяснили, как люди относятся к беспарольным способам авторизации — одноразовым и QR-кодам, использованию отпечатков пальца или скана лица и другим способам для входа в аккаунты

Более трети российских респондентов готовы отказаться от традиционных паролей и использовать беспарольные методы аутентификации: 12% — для важных аккаунтов, 9% — для неважных, а 16% — для всех учётных записей. Такие данные следуют из совместного опроса «Лаборатории Касперского» и «Почты Mail» среди читателей Hi-Tech Mail.

На сегодняшний день беспарольный метод аутентификации для всех аккаунтов, где это возможно, используют 31% респондентов. Больше четверти (27%) отметили, что применяют его только для важных сервисов, например в мессенджерах, почте, банковских приложениях.

По мнению 28% опрошенных, и пароль, и беспарольные методы аутентификации удобные и безопасные. Однако часть респондентов по-прежнему отдаёт предпочтение традиционным комбинациям из букв, цифр и специальных символов. В частности, 19% придерживаются мнения, что использовать пароли хотя и не удобнее, но безопаснее.

«Отказ от традиционных методов аутентификации в пользу альтернативных отчасти может помочь людям минимизировать риски с точки зрения кибербезопасности, которые возникают при использовании ненадёжных паролей или их утечек, — сказал Дмитрий Галов, руководитель Kaspersky GReAT в России. — При этом нельзя сказать, что классические пароли неэффективны. Важно только использовать разные и сложные комбинации, регулярно их менять и безопасно хранить. Однако самым оптимальным способом защиты аккаунтов остаётся многофакторная аутентификация, даже если одним её элементов является пароль».

«Кроме повышения уровня безопасности аккаунтов, беспарольный метод авторизации способен значительно улучшить пользовательский опыт, ведь благодаря ему процесс входа в сервисы и приложения становится гораздо удобнее. От людей больше не требуется запоминать сложные пароли, а риски их компрометации из-за использования на нескольких платформах одновременно нивелируются. Этот позитивный тренд мы видим также и в наших сервисах», — сказал Дмитрий Водяной, руководитель команды информационной безопасности «Почты» и «Облака Mail».