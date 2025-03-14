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Свежий релиз NSPM-решения Netopia Firewall Compliance упростит hardening на продуктах «С-Терра СиЭсПи»

NSPM-платформа Netopia Firewall Compliance версии 3.2.2 расширила функционал. При содействии технологических партнеров появились проверки конфигураций на основе hardening-гайдов отечественных вендоров, включая «С-Терра Шлюз». Об этом CNews сообщили представители Netopia.

Это обновление позволит существенно повысить защищенность сетевой инфраструктуры заказчиков.

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«С-Терра СиЭсПи» — российский разработчик и производитель средств сетевой информационной безопасности. В линейке продуктов — средства криптографической защиты информации (СКЗИ) для построения VPN в соответствии с ГОСТ, средство обнаружения вторжений (СОВ), межсетевые экраны, система управления.

Netopiaроссийский разработчик системы класса файрвол-менеджмент. Продукты компании позволяют анализировать сеть и настройки ее политик, приоритизировать уязвимости и строить векторы атак.

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