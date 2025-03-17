ГК Softline стала ключевым партнером компании «Мультифактор»

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, стала лидером по продажам системы двухфакторной аутентификации Multifactor в 2024 г. Это решение группа компаний предлагает клиентам для защиты корпоративных ресурсов от несанкционированного доступа и взлома. Об этом CNews сообщили представители Softline.

ГК Softline и компания «Мультифактор» сотрудничают на протяжении четырех лет, реализуя комплексные решения в сфере информационной безопасности для широкого круга заказчиков. ГК Softline предлагает клиентам флагманский продукт вендора Multifactor — систему двухфакторной аутентификации и контроля доступа для всех видов удаленных подключений: RDP, VPN, VDI, SSH и др. Решение включено в реестр отечественного ПО.

Система Multifactor использует методы контроля доступа, включая собственное мобильное приложение-аутентификатор Multifactor и Telegram-бот, биометрические данные, аппаратные и программные ключи. Это предотвращает несанкционированный доступ к конфиденциальной информации и усиливает безопасность ИТ-инфраструктуры любой компании.

«Мы рады тому, как развивается стратегическое партнерство с компанией «Мультифактор». За прошлый год мы кратно увеличили количество реализованных проектов, а рост оборота составил более 200%. Хочу поблагодарить нашего партнера за вовлеченность и поддержку на всех этапах проекта. Вместе мы обеспечиваем надежную защиту клиентов от несанкционированного доступа и повышаем уровень информационной безопасности», — сказал Олег Герасимов, менеджер по развитию бизнеса ГК Softline.

«Партнерство ГК Softline и «Мультифактор» — пример успешной совместной работы в интересах заказчиков, которая ориентирована на обеспечение надежной защиты от киберугроз», — сказал Роман Башкатов, коммерческий директор «Мультифактор».