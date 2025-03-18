Мошенники начали использовать в своих целях старт сезона самокатов

Российская компания, оказывающая сервисные услуги в области ИТ и ИБ, «ЕСА ПРО» (входит в ГК «Кросс технолоджис») выявила значительный рост активности киберпреступников, которые обманным путем получают доступ к персональным и финансовым данным граждан, используя начало сезона аренды самокатов и велосипедов. Об этом CNews сообщили представители ГК «Кросс технолоджис».

С началом сезона аренды велосипедов и самокатов участились случаи мошеннических атак, направленных на получение персональных данных пользователей. Несмотря на усилия органов власти по усилению контроля за авторизацией при аренде средств индивидуальной мобильности, злоумышленники активно используют сезонный тренд для своих целей.

Новая схема мошенничества обнаружена аналитиками сервиса для комплексной защиты от цифровых угроз Smart Business Alert (SBA), аналитики которого зафиксировали значительный рост числа рассылок, в которых мошенники выдают себя за представителей агрегаторов услуг аренды.

В таких сообщениях пользователям предлагается подтвердить авторизацию для продолжения использования сервиса. Для этого предлагается перейти по поддельной ссылке, авторизоваться через Telegram, указав параметры доступа, а также подтвердить данные банковской карты.

Основной целевой аудиторией мошеннических рассылок становятся мужчины среднего возраста, работающие в ИТ-сфере. Мошенники не упускают возможности воспользоваться популярностью сервисов аренды средств индивидуальной мобильности. По данным за 2024 г., услугами проката велосипедов и самокатов воспользовалось более 21 млн человек, что делает этот рынок особенно привлекательным для киберпреступников.

Важно не переходить по подозрительным ссылкам, не сообщать персональные данные и данные банковских карт, а также использовать только официальные приложения и сервисы для аренды транспорта (проверить это можно с помощью официальных магазинов приложений).

В случае получения подозрительных уведомлений рекомендуется незамедлительно сообщать в службу поддержки платформ и правоохранительные органы.

«Наша команда аналитиков постоянно отслеживают и анализируют инфраструктуру, которую используют киберпреступники, чтобы прогнозировать потенциальные угрозы для общества и государства. Мы стараемся максимально оперативно предупреждать о таких рисках. Злоумышленники постоянно совершенствуют методы обмана и психологического давления, поэтому наша ключевая цель – обеспечить защиту граждан и их персональной информации. Безопасность использования цифровых сервисов – это коллективная задача бизнеса, общества и государства, и справиться с этими вызовами можно только сообща», – сказал генеральный директор «ЕСА ПРО» Лев Фисенко.