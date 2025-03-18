«МСофт» и «Сайберпик» объединяют усилия для защиты чувствительной информации

Компания «МСофт», разработчик MFlash, решения для защищенного файлового обмена, и компания «Сайберпик», создатель платформы для защиты неструктурированных данных «Спектр», объявили о заключении технологического партнерства. Совместными усилиями был разработан и протестирован модуль интеграции, придающий дополнительную ценность каждой из платформ. Об этом CNews сообщили представители ITD Group.

Испытания проводились в лаборатории ITD Group, компании, являющейся дистрибьютором обоих решений и обладающей соответствующей экспертизой.

Благодаря интеграции с системой управления правами доступа DAG/DCAP «Спектр», корпоративные файлы, размещенные на MFlash, получат дополнительный уровень защиты. Организации смогут отслеживать, какие файлы хранятся на платформе, определять местоположение важной коммерческой информации и персональных данных, контролировать доступ пользователей к конкретным документам, выявлять избыточные копии и устаревшие данные для оптимизации файловых ресурсов. Модуль поведенческой аналитики поможет выстроить профили типичного поведения сотрудников на MFlash и реагировать на аномалии, предупреждая потенциальные угрозы.

«МСофт» специализируется на создании решений для обмена данными уже 12 лет. Платформа MFlash внедрена в российских компаниях различных отраслей: финансах, промышленности, телекоммуникациях, нефтегазовом секторе, логистике и других. Она позволяет управлять корпоративным файловым обменом как внутри компании, так и с внешними партнерами. Безопасность обеспечивается применением корпоративных политик информационной безопасности, распространяемых как на сотрудников, так и на контрагентов.

Встроенный набор инструментов MFlash обеспечивает контроль над процессом обмена файлами и высокий уровень безопасности. Однако для формирования полноценной экосистемы, способной противостоять современным киберугрозам, необходимы дополнительные меры. Именно поэтому сотрудничество с «Сайберпик» стало важным шагом на пути к созданию комплексного решения для безопасной работы с информацией.

«Спектр» — это система контроля и управления правами доступа к данным, которая позволяет осуществлять полный контроль действий сотрудников с документами, расположенными на хранилищах неструктурированных данных, классифицировать информацию и выстраивать жизненный цикл данных, удаляя и перемещая не оптимально расположенные файлы.

«Мы очень рады, что портфель наших технологических партнерств пополнился платформой «Спектр». Интеграция отлично ложится к концепцию построения безопасной экосистемы для файлового обмена и дает дополнительный уровень контроля и прозрачности при работе с корпоративной информацией на MFlash», - сказал директор по развитию «МСофт» Владимир Емышев.

«Технологическое партнерство между «Сайберпик» и «МСофт» - пример успешного сотрудничества, результаты которого позволят усилить защиту данных и повысить уровень информационной безопасности для пользователей обоих решений. Интеграция платформы «Спектр» с системой файлового обмена MFlash предоставляет весь функционал «Спектра», включая передовые технологии поведенческого анализа и классификации, по отношению к данным, расположенным на MFlash. Наличие таких интеграций «из коробки» не только упрощает процесс внедрения, но и обеспечивает ощутимые преимущества в рамках комплексного подхода при планировании и реализации архитектуры хранения данных и связанных с ними процессов. Выражаю благодарность коллегам из ITD Group и «МСофт» за открытость и продуктивное сотрудничество», - отметил Антон Шкарин, технический директор компании «Сайберпик».