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«Бастион» получил специализацию IT Cybersecurity «Лаборатории Касперского»

Компания по информационной безопасности «Бастион» получила специализацию IT Cybersecurity в рамках партнерской программы «Лаборатории Касперского», что подтверждает экспертизу в выявлении угроз на разных уровнях ИТ-инфраструктуры заказчика, реагировании на них и противодействии сложным атакам. Об этом CNews сообщили представители компании «Бастион».

Ключевую роль в этом играет использование технологии Kaspersky Symphony XDR — комплексного решения для обнаружения, анализа и нейтрализации атак. На момент публикации пресс-релиза «Бастион» — один из двух партнеров вендора, обладающий экспертизой Kaspersky Symphony XDR, что подтверждается полученной специализацией. Решение позволяет проводить глубокий анализ первопричин угроз, проактивно находить их и оперативно реагировать на сложные инциденты.

«Бастион» — один из крупнейших поставщиков наших решений на рынке информационной безопасности, — сказал Олег Иванов, руководитель управления «Лаборатории Касперского» по работе с партнерами. — Компания владеет необходимым опытом для реализации сложных проектов для организаций из разных сфер. Вместе мы сможем внести существенный вклад в повышение киберустойчивости российских компаний».

«Специализация IT Cybersecurity подтверждает, что наша компания непрерывно развивает свои компетенции для работы над масштабными проектами, — сказала Галина Ракитина, заместитель руководителя департамента интеграции по закупкам, партнерскому и тендерному сопровождению «Бастион». — Вместе с нашим многолетним партнером «Лабораторией Касперского» мы продолжаем работать над усилением защищенности ИТ-инфраструктуры заказчиков и отвечать новым трендам в сфере информационной безопасности».

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