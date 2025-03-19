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Каждая третья кибератака длилась в 2024 г. больше месяца

Более трети (35%) инцидентов, по которым фиксировались обращения в глобальную команду по реагированию на компьютерные инциденты «Лаборатории Касперского» (Global Emergency Response Team, GERT) в 2024 г., представляли собой длительные кибератаки, то есть продолжающиеся более месяца. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

В 2024 г. длительная атака на бизнес в среднем продолжалась 253 дня, а процесс реагирования на такой инцидент занимал 50 часов. Это свидетельствует о сложности борьбы с последствиями событий подобного масштаба.

Преимущественно длительные атаки начинаются с применения эксплойтов в общедоступных приложениях, взлома подрядной организации и последующих атак на поставщиков, а также использования скомпрометированных аккаунтов. В результате действий злоумышленников данные компаний часто подвергаются шифрованию и утечкам.

«Понимать, как меняется ландшафт киберугроз, крайне важно для любой организации, стремящейся защитить свои активы и процессы. Мы видим, что злоумышленники используют новые техники и тактики. Это вынуждает организации быть готовыми не только реагировать на киберинциденты, но и предвидеть и проактивно адаптировать свои меры безопасности», — сказал Константин Сапронов, руководитель глобальной команды по реагированию на компьютерные инциденты «Лаборатории Касперского».

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