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Промышленная компания «Арнест Упаковочные Решения» использует RED Security SOC для защиты от киберугроз

Компания «Арнест Упаковочные решения», производитель алюминиевой упаковки для напитков в России, подключила сервисы центра RED Security SOC для мониторинга и реагирования на кибератаки. Об этом CNews сообщили представители RED Security.

«Арнест Упаковочные Решения» – производитель алюминиевой упаковки для напитков. Компании принадлежат четыре завода по производству алюминиевых банок и завод по выпуску крышек для алюминиевых банок. Предприятия расположены в Московской, Ленинградской, Челябинской и Ульяновской областях. На фоне сложной геополитической обстановки последних лет у компании появилась необходимость обеспечения защиты ИТ-инфраструктуры от возможных кибератак.

«В реализации комплексного подхода к киберзащите компании важным и необходимым в наше время элементом должна быть система мер по круглосуточному оперативному мониторингу безопасности. И речь не только о наличии самой системы, но и обо всех процессах реагирования на результаты ее работы», — отметил Евгений Корнеев, директор по ИТ компании «Арнест Упаковочные Решения».

В этих целях было решено прибегнуть к услугам внешнего поставщика сервисов мониторинга и реагирования на киберугрозы. Это позволило производственной компании избежать сложностей, связанных с поиском высококвалифицированных специалистов по информационной безопасности, самостоятельным созданием сценариев выявления хакерских атак и процессов круглосуточного анализа событий в ИТ-инфраструктуре. Проведя сравнительный анализ предложений различных сервис-провайдеров, руководство «Арнест Упаковочные Решения» сделало выбор в пользу RED Security SOC.

«Сотрудничество с RED Security дало нам возможность в приемлемые сроки и с привлечением небольшого количества наших специалистов внедрить систему оповещения о кибер-угрозах. Успешная совместная работа позволила нам более уверенно чувствовать себя в современном мире, полном цифровых угроз. В целом это позволило укрепить систему внутренней инфраструктуры и прийти к более правильному управлению всеми связанными системами», – сказал Алексей Нинкин, начальник отдела инфраструктуры компании «Арнест Упаковочные Решения».

Проект по подключению сервисов RED Security SOC был реализован за два месяца. За это время была проведена инвентаризация инфраструктуры заказчика, подключены различные источники событий информационной безопасности, согласованы протоколы взаимодействия аналитиков RED Security SOC и специалистов компании «Арнест Упаковочные Решения».

«На протяжении последних двух-трех лет промышленность остается в фокусе внимания хакеров. В 2024 г. на эту отрасль была направлена примерно треть от общего числа атак на Россию. При этом особенность данной отрасли состоит в том, что компании очень осторожно подходят к внедрению новых решений – часто о продвинутых мерах защиты задумываются лишь после инцидента. Поэтому мы рады были видеть, что «Арнест Упаковочные Решения» проявляет высокий уровень зрелости в части кибербезопасности и проактивно снижает риски, связанные с киберугрозами», – отметил Михаил Климов, руководитель направления сервисов центра мониторинга и реагирования на кибератаки RED Security SOC компании RED Security.

На данный момент в рамках проекта RED Security SOC предоставляет заказчику сервисы мониторинга от киберугроз в режиме 24/7. Эксперты центра мониторинга анализируют события информационной безопасности в ИТ-инфраструктуре производственной компании, выявляют цепочки кибератак и выдают рекомендации, которые помогают заблокировать их развитие на ранних стадиях — до того, как злоумышленники достигнут своей цели и нанесут ущерб организации.

В дальнейшем компании планируют расширять сотрудничество и наращивать объем ИТ-инфраструктуры, находящейся под мониторингом экспертов RED Security SOC.

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