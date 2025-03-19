StormWall и Positive Technologies усилят защиту пользователей «Рег.ру» от DDoS-атак

Компания StormWall, специализирующаяся на разработке решений по защите бизнеса от кибератак, и технологическая компания «Рег.ру» заключили соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества StormWall предоставит клиентам «Рег.ру» возможность оперативно подключить защиту от DDoS-атак на уровнях L3-L7 как для сайтов, так и для инфраструктуры. Для защиты критичных веб-приложений клиентам «Рег.ру» будет доступно использование облачного WAF компании Positive Technologies — PT Cloud Application Firewall. Такой комплексный подход позволит «Рег.ру» предоставлять пользователям максимально эффективную защиту от любых типов кибератак.

В течение нескольких лет StormWall и «Рег.ру» сотрудничали в сложнейших условиях стремительного роста киберугроз в России. «Рег.ру» убедился в надежности решений StormWall, что стало важным преимуществом провайдера. Еще одним серьезным достоинством стало высокое качество работы технической поддержки StormWall.

«Рег.ру» является облачным и хостинговым провайдером. Компания предлагает услуги облачных решений и аренды физических серверов, хостинга и регистрации доменов, создания и продвижение сайтов и других онлайн-сервисов. Общая клиентская база облачных услуг «Рег.ру» составляет 21 тыс. активных пользователей. Компания входит в списки топ-3 PaaS, топ-15 IaaS и топ-25 SaaS крупнейших облачных провайдеров.

По данным аналитического центра компании StormWall, в 2024 г. количество DDoS-атак в России выросло на 45% по сравнению с 2023 г. Также эксперты компании выявили колоссальный рост мощности DDoS-атак на уровне приложений (L7 по модели OSI). В 2024 г. средняя мощность атак на уровне L7 увеличилась в два раза по сравнению с 2023 г. Аналитики StormWall определили, что в 2024 г. хакеры активно использовали передовую тактику «ковровых бомбардировок» при запуске DDoS-атак в России. «Ковровые бомбардировки» в 2024 г. выросли на 268% по сравнению с 2023 г. В то же время веб-приложения могут быть только первым шагом сложной цепочки атак, ущерб и последствия которых могут значительно более существенными, чем простой веб-ресурса. Так, по данным Positive Technologies, в 44% случаев именно веб-сайты становились точкой входа злоумышленников в инфраструктуру, а 19% утечек случались именно из-за уязвимостей в веб-приложениях. В этой связи российским компаниям необходима более серьезная защита от киберугроз. Для поставщиков ИТ-услуг вопрос защиты особенно важен, поскольку они несут ответственность за оказываемые услуги и стабильную работу ИТ-инфраструктуры своих клиентов.

«Мы рады, что расширяем наше сотрудничество с компанией «Рег.ру». Долгое время мы предоставляли защиту от DDoS-атак для внутренней инфраструктуры «Рег.ру», теперь совместно с Positive Technologies мы будем отражать DDoS и другие хакерские атаки, направленные на клиентов «Рег.ру». Мы благодарны за доверие и уверены, что сможем предоставить защиту на самом высоком уровне. Наши сервисы уже доказали свою эффективность в рамках сотрудничества со многими ведущими российскими компаниями из самых различных отраслей», — отметил Антон Барсай, руководитель отдела по работе с партнерами StormWall.

«Мы рады заключению нового трехстороннего сотрудничества с компаниями «Рег.ру» и StormWall. Теперь клиентам нашего нового технологического партнера стала доступна эшелонированная защита собственных веб-ресурсов проверенными временем решениями. Мы ценим оказанное доверие и выбор PT Cloud Application Firewall в качестве инструмента для защиты от внешних киберугроз и атак нулевого дня. Целью киберпреступников сегодня может стать любая организация, у которой есть веб-приложение, поэтому задача партнерства — качественно повысить безопасность веб-ресурсов в национальных зонах .ru и .рф, а так же сделать кибербезопасность доступной для максимального количества пользователей», — сказал Денис Прохорчик, директор направления по развитию бизнеса облачных продуктов Positive Technologies.

«В рамках нашего партнерства клиентам облака «Рег.ру» теперь доступны продукты от ведущих российских ИБ-компаний. Компания StormWall долгое время являлась одним из наших ключевых поставщиков в области кибербезопасности и предоставляла защиту для части внутренней инфраструктуры «Рег.ру». Мы рады, что договорились о расширении сотрудничества и теперь можем предлагать и нашим клиентам усиленную защиту от кибератак. В состав решения входит в том числе облачный межсетевой экран для защиты веб-приложений и API от кибератак и утечки данных, разработанный Positive Technologies. Благодаря этому пользователи облачной платформы «Рег.ру» могут настроить комплексную защиту ИТ-проектов от практически любых типов киберугроз», — сказал Сергей Рыжков, руководитель департамента хостинга и профессиональных сервисов «Рег.ру».