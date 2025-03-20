Positive Technologies предупреждает о росте числа кибератак через поддельную CAPTCHA

Positive Technologies проанализировала киберугрозы за IV квартал 2024 г. По данным исследования, общее число киберинцидентов выросло на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Результатом более чем половины кибератак на организации стало раскрытие конфиденциальной информации; около трети инцидентов привели к нарушению основной деятельности компаний. Атаки на частных лиц по большей части приводили к финансовым потерям.

Согласно аналитике Positive Technologies, половина кибератак, ориентированных на организации, была совершена с помощью методов социальной инженерии. Самым популярным способом проникновения злоумышленников в компании остается электронная почта (84%). За рассматриваемый период злоумышленники чаще всего использовали против организаций шифровальщики (42%), вредоносное ПО для удаленного управления (38%) и шпионское ПО (20%), в том числе предназначенное для кражи данных. Так, в середине ноября специалисты экспертного центра безопасности PT Expert Security Center (PT ESC) зафиксировали кампанию по распространению Lumma Stealer и NetSupport RAT: сотрудники российских организаций получали фишинговые письма с вложенными файлами форматов LNK и DOCX, при открытии которых происходила загрузка ВПО.

В успешных атаках на организации злоумышленники также использовали новые мошеннические схемы и техники доставки ВПО. По данным исследования Positive Technologies, одна из новых схем — письма о фейковом увольнении с вредоносным вложением, содержащим предположительно банковский троян; этот метод говорит о финансовой мотивации злоумышленников. Другая новая тактика — доставка вредоносной нагрузки с помощью намеренно поврежденных документов Microsoft Office, которые не обнаруживаются средствами защиты. В зараженных файлах находится QR-код, который ведет на мошеннические сайты для установки ВПО или кражи учетных данных. Эксперты предполагают, что такая техника повреждения документов может быть взята на вооружение и другими злоумышленниками.

Социальная инженерия применялась и против частных лиц — в 88% случаев, а основными каналами злоумышленников стали сайты (44%), соцсети (22%) и мессенджеры (18%). Для совершения атак злоумышленники часто применяли утекшие персональные данные и взломанные аккаунты и создавали на их основе дипфейки. Кроме того, частные лица массово становились жертвами инфостилеров: злоумышленники размещали на вредоносных сайтах поддельную CAPTCHA, и после ее прохождения жертве предлагалось вставить данные из буфера обмена в командную строку, — это активировало загрузку и установку вредоноса на устройство.

«Настоящие проверки CAPTCHA никогда не требуют ввода команд в операционной системе и в пределах непосредственно веб-страницы. Существующие методы антибот-проверок предполагают только упорядочивание фигур, повторение буквенно-числовой последовательности или проставление галочки в окне „Подтвердить, что я человек“. Кроме того, настоящая CAPTCHA обычно не запрашивает логины, пароли, номера карт или другие сведения. Если после выполнения CAPTCHA пользователя просят ввести конфиденциальные данные — это сигнал, что нужно проявить осторожность», — отметила старший аналитик исследовательской группы Positive Technologies Анна Голушко.

Отчет содержит информацию об общемировых актуальных угрозах информационной безопасности, основанную на экспертизе компании Positive Technologies, результатах расследований, проводимых PT Expert Security Center, а также на данных авторитетных источников.