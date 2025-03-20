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«СерчИнформ КИБ» расширил контроль аудио в популярном в России мессенджере

DLP-система «СерчИнформ КИБ» усилила контроль голосового трафика в Wh*****p для ПК. Система распознает содержимое аудиосообщений и звонков и ищет в них инциденты ИБ: например, передачу коммерческой тайны. Также ПО может заблокировать звонки и отправку голосовых сообщений. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

«Хотя Wh*****p – публичный мессенджер, он остается популярным средством корпоративных коммуникаций. Поэтому мы реализовали в КИБ инструменты, чтобы компании могли создать правила безопасной работы с мессенджером без угрозы рабочим процессам, – сказал Алексей Парфентьев, заместитель генерального директора по инновационной деятельности «СерчИнформ». – Например, можно ограничить отправку файлов, но оставить возможность звонить и писать, чтобы сотрудники продолжили общаться с клиентами. При этом попытки слить данные или договориться об откате не пройдут мимо службы ИБ».

Блокировки гибко настраиваются, так что запреты можно применять выборочно: на отдельных ПК или для определенных сотрудников. Если звонки и аудио в компании разрешены, КИБ проанализирует их содержимое. DLP сохраняет записи аудиоконференций и голосовые сообщения, преобразует их в текст с помощью ASR и проверяет содержимое переговоров по политикам безопасности. Кроме того, КИБ контролирует чаты и пересылку файлов в Wh*****p. Это работает в десктоп-приложении и веб-версиях, включая виджеты в браузере.

Всего «СерчИнформ КИБ» контролирует более 60 мессенджеров, соцсетей и платформ ВКС. ИБ-специалист может полностью запретить их использование, ограничить некоторые функции или контролировать отправку в них конфиденциальных сведений.

Wh*****p – продукт компании M**a, которая признана в России экстремистской и запрещена.

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